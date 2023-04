En el marco de la decimotercera jornada del Torneo Clausura 2023 de Liga MX, el Club Universidad Nacional registró una insólita derrota frente a Querétaro en condición de visitante por 1-0. Con este resultado, los del Pedregal quedaron anteúltimos en la tabla de posiciones y cada vez tienen menos opciones de clasificarse a la Liguilla.

Antonio Mohamed, flamante entrenador de Pumas UNAM, no estuvo en el banco de suplentes del conjunto universitario en La Corregidora, algo que generó opiniones divididas. Tenía un compromiso personal (fiesta por su cumpleaños), el cual ya estaba hablado con la directiva de la institución desde antes que firmara su contrato, por lo que Raúl Alpízar se hizo cargo del equipo.

José Ramón Fernández destrozó a Antonio Mohamed

Joserra, periodista de ESPN y voz autorizada en el mundo del Club Universidad Nacional, destrozó por completo al Turco por esta decisión de no acompañar a su equipo en lo que debería haber sido su debut. "Increíble la falta de compromiso, de seriedad, de interés y de profesionalismo de Mohamed", señaló en su cuenta de Twitter.

Eso no fue todo. Más adelante agregó: "En pocas palabras: LE VALEN LOS PUMAS. ¡Los hechos confirman que no es el indicado!". Así es: todavía no dirigió ningún partido en la institución, y Fernández ya se anima a asegurar que no es el entrenador ideal para el Auriazul. Y eso que su palmarés es un reflejo de toda su capacidad...

David Faitelson también atacó a Mohamed

Faitelson, compañero de Joserra, también decidió criticar al DT argentino en redes sociales. "Lo de Pumas es de risa… Contratas a Mohamed de urgencia y el entrenador se ausenta en su presentación porqué está de cumpleaños. Con todo respeto, señores Leopoldo Silva y Miguel Mejía Barón: ¿De qué se trata? Pumas es penúltimo de la general… Feliz cumpleaños, Turco", subrayó.