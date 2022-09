"No saben de nada": Dani Alves destrozó al Diario AS y le dejó una lección de vida

Además de ser un enorme jugador de futbol, Dani Alves siempre se ha caracterizado por dar que hablar fuera del campo de juego debido a su simpatía y a su manera de vivir la vida. Y desde su llegada a la Liga MX, no ha habido excepción en cuanto a esto último. El elemento del Club Universidad Nacional está muy atento a sus redes sociales y no duda en responder con altura ante cada ataque de la prensa...

El rendimiento del brasilero no ha sido el mejor, y a esto se le suma la floja campaña de Pumas en el Torneo Apertura 2022. Por eso, muchas críticas van apuntadas hacia la gran estrella del equipo. Y el ex-Barcelona, por supuesto, no se queda callado. En las últimas horas, decidió atacar al Diario AS y hasta se animó a dejarle una lección de vida.

El portal mencionado realizó dos publicaciones sobre Dani Alves en Twitter, y en ambas etiquetaron al futbolista. En el primero de ellos, informaron que el sudamericano podría haber fichado por el Club Athletico Paranaense (actual finalista de la Conmebol Libertadores), pero en cambio eligió el Pedregal como su destino y ni siquiera está clasificándose a Repechaje. "Las vueltas que da la vida", le escribieron.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, el lateral derecho respondió: "La vida puede dar muchas vueltas, pero ustedes no saben de nada. Solo suponen cosas". Esta contestación fue sumando muchísimas interacciones en cuestión de minutos, pero no fue la única. AS, en otro tuit, señaló: "¿Fue buena idea venir a México? Dani Alves llegó con la ilusión de ser campeón, algo que tal vez no sucederá. Pumas es 16° del Apertura 2022, dos partidos pendientes y con alta probabilidad de ser eliminados".

Y nuevamente golpeó el brasilero: "¿Acaso ustedes saben que es ser un campeón? Bueno te explico de grátis. Ser un campeón es despertar todos los días para trabajar y entregarte 100% a lo que haces. Ser campeón es en los días que no estas motivado, dejarte que tu disciplina te lleve… Ser campeón es nunca desistir, ser campeón es en la jungla en que vivimos ser un un grande LEON…. ¡El resto, el resto es ganar o aprender!".