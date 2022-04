Como el ave fénix, Alan Mozo comienza a resurgir después de los dimes y diretes sobre su ausencia en la Selección Mexicana, y por ello el futbolista de los Pumas de la UNAM confesó que sus objetivos principales es conseguir el título de la Liga de Campeones de la CONCACAF así como el Campeonato de la Liga MX con los felinos antes de migrar al Viejo Continente, así lo reveló para TUDN.

“No puedo pensar más allá de lo que estoy viviendo porque he aprendido a que dejo de disfrutar, dejo de enfocarme en lo que realmente me ha dado para pensar en otras cosas, pero lo que realmente quiero es quedar campeón con Pumas, es regresarle un poco de todo lo que me ha dado, la verdad me ayudó a cumplir mi sueño y es algo que nunca voy a olvidar”, comentó el polémico futbolista de los auriazules.

Pero esto no evitó que Mozo confesara que otro de sus deseos más profundos es conseguir ser parte de la escuadra comandada por Gerardo “Tata” Martino que asistirá a la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero que antes de eso tiene como enfoque principal fichar para un equipo en Europa, y así demostrar que, de acuerdo con él, cuenta con un gran nivel futbolístico para jugar en cualquier liga del mundo.

“Quiero jugar el Mundial este año y voy a hacer todo lo que está en mis manos para poder ganarme una oportunidad. Me encantaría jugar en Europa, es uno de mis sueños que poco a poco se fue convirtiendo en una meta para demostrarme a mí que puedo jugar contra cualquiera de todo el mundo, sobre todo porque eso nos enseñan desde cantera, son mis raíces y quiero ser un ejemplo más de los que han podido lograrlo”.

Hasta el momento Alan ha tenido una recuperación en su nivel deportivo importante, y por ello cada vez convence más a su técnico, Andrés Lillini para ubicarse como uno de sus titulares indiscutibles, lo que ha provocado que los aficionados del equipo Universitario pidan su presencia con el conjunto nacional, pues señalan que es mejor que el americanista, Jorge Sánchez, quien es uno de los predilectos de los planteamientos de Gerardo Martino.