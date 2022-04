El paso de Jesús Ramírez como dirigente de los Pumas de la UNAM fue más que fructífero, pues ayudó a construir lo que ahora están sembrando, pero a ocho meses de su salida, el directivo decidió revelar los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, la cual gran parte recae en el público, pues el ex futbolista confesó que se sintió muy maltratado durante su estancia con los felinos.

“Creo que sí fui maltratado por mucha gente que ni siquiera se puso analizar la situación como fue realmente. La verdad es que yo ya estaba harto de tantas cosas, de ser atacado tan injustamente; aparte, involucrarse ya en mi vida personal, pues eso no se lo permito a nadie. Dije: ¿estoy para seguir aguantando a una bola de estúpidos que fueron al estadio increpados?, Pero Andrés Lillini me dijo aguanta, y le respondí que ya estaba hasta el gorro de los ataques, de los embates, y luego hablé con el ingeniero Silva”, confesó a ESPN.

De acuerdo a Ramírez, mucha gente estaba cegada, pues no tomaban en cuenta que la pandemia había traído muchos estragos para el futbol en general además de la sociedad como tal, y por ello se le hacían más que injustos los reclamos en su contra: “Nos abandonó un técnico, Michel González, cuando faltaban tres días para iniciar el torneo, un técnico que se quiso ir”.

Pero esta decisión de renunciar ya estaba tomada y no vería hacia atrás, pues de acuerdo al Campeón Sub-17 de 2005, la situación lo tiene más que feliz: “Hoy estoy tan feliz, pero primero agradecido con Rodrigo Ares de Parga, quien me llevó al club. Estoy muy tranquilo conmigo porque el equipo funciona. Llegó a una final, se volvió a calificar al dejar fuera al América en ese momento. Hoy Pumas está en otras instancias. Ya no estoy, pero realmente es el mismo plantel”.

Incluso Ramírez recalcó que, si el equipo auriazul está caminando a muy buen paso en este momento, mucho se debe a lo que él hizo en su momento pues prácticamente cuentan con el plantel que él ayudó a formar:“El equipo funciona, camina y con un mínimo presupuesto. Hoy, sinceramente, mi gestión te la puedo calificar de exitosa. No es una visión mía, me parece, es con números; así es esto: la evaluación te la hacen con números. Así renovamos un equipo completo. Hoy estoy tranquilo y feliz de que le vaya bien a Pumas. Aunque yo no esté, yo creo que sí estoy. Irme fue muy difícil, pero me quedé en paz con mi trabajo; qué bueno que después empezó a dar frutos”, en dos años y medio de su gestión en Pumas.