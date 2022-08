Los Pumas de la UNAM atraviesan un momento tan dramático como inesperado. El equipo dirigido por Andrés Lillini se reforzó para pelear el Apertura 2022, pero se encuentra inmerso en una racha de resultados negativa de la que no puede salir. Los Universitarios se ubican en 16°, sólo por delante de Cruz Azul y Querétaro.

Los Universitarios fueron goleados por Barcelona, por América hace algunos días atrás, y en esta ocasión, sufrieron un categórica 1-5 como locales ante Santos Laguna. La afición de Pumas perdió la paciencia y esta vez también recriminó a Dani Alves, reciente fichaje que generó gran expectativa, pero que en seis partidos disputados, aún no conoce la victoria.

El brasileño, al igual que Julio González, recibió pitidos en sus intervenciones con balón, algo con lo el entrenador que Andrés Lillini no coincidió: "Los abucheos no me parecen normales ni propios. Sabemos de donde vienen. Son jugadores que son íntegros, que dejan todo. No están en un buen momento, como todos", opinó.

"No comparto porque después en las buenas, vienen y los abrazan, como lo han hecho con Julio. Yo le pido a la afición, dentro de todo lo mal que le estamos devolviendo cosas a ellos, que tengan paciencia y tranquilidad y no se enganchen con ninguna incitación a la violencia, porque no estamos para eso", insistió Andrés Lillini.

"Todo tiene un límite"

El entrenador de Pumas dejó en claro que entiende a la afición, pero no está de acuerdo con los pitidos e insultos: "Es un deporte, es un juego. Nos entristece y estamos acá para poner la cara. Que la afición pague un boleto con mucha dignidad y se va mal, sí lo entendemos, lo compartimos; pero de ahí todo tiene un límite y son personas normales como todos nosotros que hacemos un trabajo", insistió Lillini.