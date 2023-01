Después del escándalo desatado a inicios de año por la acusación hacia Dani Alves por presunta agresión sexual en una discoteca de Barcelona, la situación continuaría con el futbolista presentándose en la Ciudad Condal para declarar en la causa, este viernes 20 de enero y ante la policía de la ciudad que lo investiga.

Según los reportes que llegan desde España, el lateral derecho ya se encuentra en Europa y llegado el momento sería llevado a un centro de detención para comparecer ante los Mossos D'Esquadra, lo cual además le implicaría una importante ausencia con Universidad Nacional en la Liga MX.

Sobre este tema fue consultado Rafael Puente Jr, entrenador de los Pumas de la UNAM, quien de alguna manera desconoció el proceso formal legal que afronta el futbolista, pues desde su lugar solo existió la autorización para viajar por el asunto familiar. Y dijo esperar su retorno para ponerse a disposición del equipo.

"Esperamos que regrese, no emitiré juicio"

"Desafortunadamente él y su familia sufrieron una lamentable y sensible pérdida, la de su suegra, y recibió la autorización tanto de tu servidor como de la institución para viajar a España y estar acompañando a su familia. Esa es la única información que hasta el momento se tiene, evidentemente estamos a la espera de que regrese y se reincopore para pelear por un lugar en el equipo", declaró para W Deportes.

Cuestionado por una opinión sobre la acusación hacia Dani, Rafael Puente no accedió a tomar postura: "Yo creo que es un poco imprudente emitir un juicio sobre el cual desconozco, conozco a lo mejor lo mismo que ustedes, rumores, pues no soy experto en temas legales y mucho menos. No que yo sepa o que me lo haya notificado la directiva existe una acusación formal en su contra. No soy de evadir, pero en este momento, en base en la información que existe, consideraría una imprudencia de mi parte emitir un juicio o una opinión con respecto a esta situación".