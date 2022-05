El entrenador argentino no ocultó su decepción tras la dura caída de su equipo en el Estadio Akron.

Los Pumas de la UNAM sufrieron una dolorosa eliminación en el Repechaje ante Chivas de Guadalajara, por lo que no estarán en la Liguilla del Clausura 2022 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado goleó con contundencia por 4-1 y le propinó un duro golpe al conjunto dirigido por Andrés Lillini, apenas días más tarde de lo que fue la derrota en la final de la Concachampions ante Seattle Sounders.

Tras la derrota ante Chivas, Andrés Lillini habló en conferencia de prensa e intentó buscar explicaciones sobre lo que fue la goleada sufrida en el Estadio Akron: “Creo que afectaron las dos cosas, lo mental y lo físico. Al haber tantos jóvenes la situación se ha complicando cada vez más. Esto es un aprendizaje muy grande que quedará para el proceso. Nosotros no estuvimos a la altura de las circunstancias”, concluyó.

Asimismo, el entrenador de Pumas rehusó a buscar excusas y confesó que vivió una semana para el olvido: “No podemos depender de si un jugador se lesiona, a mí me cuesta mucho y a veces atento contra mí mismo de buscar excusas. No nos funcionó lo que veníamos haciendo. Yo he tenido la peor semana deportiva de mi vida. Es difícil asimilar dos derrotas tan fuertes sin cumplir los objetivos que teníamos planeados”, reconoció.

“Siento vergüenza deportiva porque cuando uno no cumple lo que dice te incomoda. No puedo andar dando un discurso para salvarme y ahora vendrán las decisiones”, continuó Andrés Lillini, quien se espera seguirá siendo el entrenador de Pumas de cara al próximo torneo, aunque su contrato finaliza en diciembre y la eliminación en Repechaje se sumó a la frustración por no poder alcanzar el título en la Concachampions.

¿Piensa en refuerzos?

Tras la eliminación en el Clausura 2022, la actividad finalizó para Pumas en este semestre, y Lillini respondió acerca de sus objetivos en el corto plazo: “Los objetivos que me había planteado la directiva era jugar con muchos chicos y darle la posibilidad de que crezcan. No he analizado nombres para el futuro”, dijo de cara a lo que será el próximo semestre.