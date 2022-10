Durante los últimos días, una de las novelas más sonadas en el futbol mexicano ha sido qué sucederá con Pumas y quién reemplazará a Andrés Lillini, barajéandose cualquier cantidad de posibles reemplazos.

Uno de los que sonó con más fuerza sería una dupla entre Claudio Suárez y Jorge Campos, dos exfutbolistas que conocen a la perfección al club y que aunque no tienen experiencia como técnicos, su proyecto estaría sobre la mesa de Miguel Mejía Barón.

El que ya se expresó públicamente fue el Brody, que tuvo una charla con AS México en la cuál contó cómo es su situación: “Claro que sería un honor dirigir a Pumas, creo que me han mencionado en la terna, pero nadie me ha hablado para hacerme cargo de la dirección técnica”.

Igualmente, confesó que en caso de recibir una propuesta, aceptaría la oferta: "Creo que lo que se trata es de ayudar para que Pumas regrese a los máximos planos y si yo puedo hacerlo, con gusto, si me llaman y hacen el ofrecimiento, sin duda siempre estaré listo para colaborar”, aseguró el exportero.

Sin experiencia como técnico

Hace algunas semanas en entrevista con Escorpión Dorado, Campos Navarrete confesó que sí le gustaría dirigir, pero en el futbol mexicano no existe paciencia a los proyectos. Vale la pena recordar que formó parte del cuerpo técnico de Ricardo La Volpe en el proceso rumbo a Alemania 2006.