Uno de los porteros más emblemáticos en la historia del futbol mexicano, es sin duda Jorge Campos. Quien supo defender la camiseta del Tri, es una voz autorizada para hablar sobre el tema y esta vez, realizó un crudo análisis sobre lo que ve en los guardametas mexicanos.

Al margen del nivel que muestran en general los porteros mexicanos, Jorge Campos cree que el problema es anterior: “No hay formadores de porteros, se quedaron atrás. Los formadores, hoy en día y con mucho respeto, en las fuerzas básicas no existen. Está el amigo del amigo del amigo. Es increíble que el futbol se revolucionó. Yo jugué hace 30 años”, dijo en Fox Sports.

Campos considera que los formadores son grandes responsables de algunos fallos que se ven en la mayoría de los arqueros mexicanos, según él: "Hoy en día, tú ves a los porteros y, con mucho respeto, no saben salir, no saben perfilarse, no saben controlar una pelota. Que no es culpa de ellos, es de quienes los forman”, criticó el exguardameta.

También culpa a los propios arqueros

De todas formas, el icónico Jorge Campos también considera que los guardametas podrían poner un poco más de su parte para pedir consejos: “Tenemos 30 años, salió Larios, Higuita, su servidor, y nadie viene a una escuela o a preguntar. Yo me cansé de tocarle la puerta a Larios, a Héctor Miguel Zelada. Le tocaba ‘quiero aprender esto’. Me la pasé rogándoles. Son mis ídolos y quiero aprender y crecer. Hoy en día creemos que lo sabemos todo y ahí están los resultados”, afirmó.