Pumas protagonizó la decepción más importante en lo que va del Torneo Apertura 2022, siendo eliminado en la fase regular y quedando sin opciones de pelear el boleto para el Repechaje, luego de la derrota contra Puebla por 2-1 en el partido pendiente por la Jornada 7.

Andrés Lillini es uno de los principales señalados por el fracaso de los Universitarios y algunos han especulado con su posible salida del equipo. Si bien ha contado con el respaldo de la directiva, el propio entrenador aseguró que su futuro aún no está definido.

Y es que ante la pregunta de si contra Juárez será su último partido con Pumas, el argentino dio una respuesta que no pasó desapercibida. "Descartar nada. Es una situación de la directiva, no nos reunimos todavía y estamos viendo el análisis del año y del semestre".

El timonel sudamericano, además, reconoce que se siente decepcionado por no haber logrado los objetivos trazados para el Apertura 2022. Lillini esperaba mucho más y asegura que el club merece estar en una mejor situación para el próximo torneo de la Liga MX.

"El ánimo es malo porque no tendríamos que estar en ese lugar porque no es el objetivo que nos planteamos y que no cumplimos, siempre que portamos esta playera tenemos que estar a la altura de las circunstancias por el club y por la afición", finalizó el DT.