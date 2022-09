En el día de ayer, Pumas no pudo con Puebla en el Estadio Cuauhtémoc luego de caer por 2-1 y quedar eliminado de la Liguilla del Apertura 2022 de la Liga MX. Por otro lado, luego de la dura derrota, Andrés Lillini se mostró dolido por no cumplir con el objetivo, pero convencido en seguir en el banquillo Universitario.

Finalmente, el conjunto Azul y Oro fracasó en la primera mitad de la temporada tras no alcanzar el repechaje a la Fiesta Grande.De esta manera, se ubica en la décimo sexta posición luego de haber sumado 14 puntos a falta de juego.

Por otra parte, luego de la dura derrota ante Puebla, en Pumas los focos se fueron con Andrés Lillini, quien se mostró dolido por no cumplir con el objetivo, pero con la idea seguir en el primer equipo. “Es una pregunta para Mejía Barón. Los que disponen son ellos”, comenzó el argentino en conferencia de prensa al ser consultado si iba o no a seguir al frente de los Universitarios.

Y agregó: “No hemos cumplido el objetivo que nos habíamos planteado. Nos quedamos afuera de todo. La sensación es deportivamente un fracaso. La inversión no la sé, pero tampoco es una cuestión de inversión porque antes no hemos metido a finales cuando enfrentamos equipos de mayor inversión. El sabor es de derrota. Lo peor que puede pasar es estar derrotado. De todas maneras, el agradecimiento a los jugadores que se entregan hasta el último minuto”.

Por último, el entrenador sudamericano comentó que el grupo es fuerte de cara al siguiente semestre y que le servirá de experiencia. A su vez, dijo que no quiere abandonar el barco Universitario. “Bajarse del barco lo veo como una cobardía de ir y decir ‘me voy’. Después hay situaciones que le corresponde a la dirigencia y en su momento harán una análisis, positivo o negativo, de mi continuidad. En el futbol no hay que esconder nada y es muy simple en esta situaciones adversas. Yo siempre estoy muy agradecido con el presi y Miguel Mejía Baron. En los momentos más difíciles están siempre conmigo, porque es ahí donde el ser humano pasa a ser importantes en las derrotas. Entonces no es una cuestión mía”, finalizó Andrés Lillini.