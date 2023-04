Pumas vive momentos complicados. Necesitan poco más de un milagro para clasificar a la siguiente fase del Clausura 2023 y ya no tienen margen de error en los tres partidos que les quedan. Sin embargo, con el cambio de Antonio Mohamed se llenaron de esperanzas de cara al cierre de torneo.

Uno de los elementos que encontró una redención con el público felino fue Julio González. El arquero tuvo un rol de suplente durante la estancia de Alfredo Talavera y siempre supo responder. Cuando le tocó ser titular, falló y la afición se lo recriminó. Al grado de que el equipo trajo a Sebastián Sosa para ser titular. Por lo mismo, el meta se sinceró y contó cuánto le costó sobreponerse.

"La verdad es que e primer semestre fue el primero como titular y no me salió nada. Había muchas expectativas, no las llenamos y no tuve mi mejor torneo. Llegó Sebastián y lo apoyé como él a mí. Se sintió bonito que corearan mi nombre y en su momento me exigieron y me abuchearon. Disfrutar el día a día para que sea un gran cierre de torneo", comentó.

Ganar o ganar

Los felinos ya no se pueden dar el lujo de perder. Al ser su último compromiso en casa, tienen la obligación de sacar los tres puntos del Olímpico Universitario para mejorar su situación en la tabla de cocientes y para ver si les alcanza de cara al repechaje. En caso de una derrota, estarían obligados a conseguir los triunfos ante América y Monterrey.