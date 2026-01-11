El inicio del Clausura 2026 tampoco fue el que esperaba la afición de Pumas y es que estaban de arranque del torneo con un partido “a modo”, es decir, se enfrentaban a Querétaro. Si bien, es el inicio y equipos como los Gallos cambiaron totalmente desde la estructura del conjunto, no sacar el resultado no fue bien visto para los auriazules.

Y es que desde el torneo anterior la afición se volcó en abucheos para el equipo y desde luego para el mismo Efraín Juárez. En esta ocasión de nueva cuenta, aunque el torneo apenas disputara la Jornada 1 para los que pagaron por estar ahí el empate ante Querétaro les supo a derrota y se lo hicieron saber a los integrantes.

¿El culpable del empate para Pumas?

En esta ocasión el equipo hizo cambios y un buen mercado de fichajes, pero la afición sigue molesta, pero más con un jugador en especial José Caicedo y es que el futbolista fue clave para que cayera el empate de Gallos Blancos, por lo que al término del encuentro desde las gradas se escuchó un abucheo enorme en su contra.

Sin embargo, el jugador no sólo fue criticado duramente en el Estadio Olímpico Universitario, sino que aquellos que no estuvieron presentes pero que forman parte de la afición se hicieron presentes en las redes sociales para seguir hablando de lo mal que lo estaba haciendo con el conjunto universitario, algo que tampoco toleró.

Caicedo les dijo adiós

Más tarde, el futbolista cerró sus cuentas personales en redes sociales con la idea de dejar de lado esa situación. Con esto tendrá que sobrellevar el siguiente partido de la Jornada 2 donde tendrán que visitar a Tigres, uno de sus rivales más complicados y en El Volcán, por lo que el resultado podría terminar de hundir más esta relación.

En síntesis

Pumas empató contra Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario durante la Jornada 1 del Clausura 2026.

empató contra en el Estadio Olímpico Universitario durante la Jornada 1 del Clausura 2026. José Caicedo cerró sus cuentas de redes sociales tras recibir abucheos y críticas de la afición.

cerró sus cuentas de redes sociales tras recibir abucheos y críticas de la afición. El director técnico Efraín Juárez y su equipo enfrentarán a Tigres en la Jornada 2.

