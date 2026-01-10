Este viernes se confirmó que Hirving Lozano no seguirá su carrera en San Diego FC. El mexicano fue el primer futbolista que firmó el nuevo equipo de la MLS en 2025 y lo consideró un jugador franquicia, pero un año después ‘Chucky’ deberá buscarse otro club.

Publicidad

Publicidad

Hirving Lozano se peleó con el entrenador Mikey Varas el año pasado y desde ese momento su situación cambió. Una vez confirmada la noticia se empezó a especular sobre el futuro del mexicano y las posibilidades de que regrese a la Liga MX.

En la conferencia de prensa de este viernes en la que Pumas presentó a sus refuerzos, a Antonio Sancho le consultaron sobre si sería viable que Hirving Lozano fiche por el club auriazul. “Primero habría que ver si entra en el presupuesto. Un jugador como el ‘Chucky’ siempre resulta interesante“.

“Al final es un futbolista de gran nivel y con todo lo que ha hecho a nivel de Selección marca una diferencia por el nivel en el que juega. Sin embargo, la verdad es que no lo sabía y no lo hemos explorado ni analizado hasta ahora”, confesó el vicepresidente deportivo de Pumas.

Publicidad

Publicidad

Antonio Sancho con los refuerzos de Pumas (@pumasmx)

El salario de Hirving Lozano en San Diego

Hirving Lozano tiene un contrato de 6 millones de dólares anuales con San Diego FC y la realidad es que ese salario es difícil de igualar para cualquier equipo de la Liga MX y ni hablar para Pumas, que no es de las instituciones más ricas en la actualidad.

ver también ¿Sigue en la MLS? Revelan cuál sería el próximo destino de Hirving Lozano tras su salida de San Diego FC

Por este motivo, salvo que ‘Chucky’ considere rebajar de manera considerable su salario, hay pocas posibilidades de que el extremo regrese a la Liga MX. Más allá de las palabras de Antonio Sancho, ciertos reportes indican de que Hirving Lozano seguiría en la MLS y Atlanta United sería el próximo destino del mexicano.

Publicidad

Publicidad

En síntesis