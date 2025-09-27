América y Pumas UNAM protagonizarán el encuentro más relevante de la Jornada 11 del Apertura 2025, ya que se trata nada menos que del Clásico Capitalino. En este partido, que comenzará a partir de las 21:05 horas del centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes, el conjunto felino jugará sin uno de sus habituales titulares.

Se trata de José Caicedo, quien no fue convocado por Efraín Juárez debido a su expulsión en la derrota por 3-1 ante FC Juárez. Cabe recordar que el colombiano de 23 años vio la roja tras ser dos veces amonestado por el árbitro Salvador Pérez Villalobos, de modo que su sanción es de un solo partido.

De esta manera, José Caicedo se perderá su segundo cotejo en el Apertura 2025, ya que anteriormente estuvo ausente en el empate de Pumas ante Puebla (0-0) por una sobrecarga muscular. En contraparte, disputó nueve juegos por el torneo local -todos ellos como titular- y completó siete.

José Caicedo fue expulsado ante FC Juárez y por ese motivo no jugará contra América. (Imago7)

Así las cosas, Efraín Juárez compensaría la ausencia de José Caicedo incluyendo en la mitad de la cancha a una doble contención formada por Santiago Trigos y Aaron Ramsey, con lo cual el once inicial de Pumas estaría conformado por: Navas, Bennevendo, Silva, Duarte, Angulo; Trigos, Ramsey; Vite, Carrasquilla, Ruvalcaba; y JJ Macías o Guillermo Martínez.

¿Cómo llegan América y Pumas UNAM al Clásico Capitalino del Apertura 2025?

Por un lado, América llega al Clásico Capitalino tras vencer a Atlético de San Luis por 1-0 en Potosí para alcanzar los 21 puntos en el Apertura 2025 y ubicarse en la cuarta posición de la clasificación, la cual le daría un boleto directo a los cuartos de final cuando restan siete fechas para el final de la fase regular.

En tanto, Pumas sufrió la mencionada derrota ante FC Juárez en Chihuahua y se sitúa en el 10° escalafón de la tabla de posiciones -último que clasifica al Play-In- tras la victoria de Chivas ante Puebla.