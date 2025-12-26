Es tendencia:
Pumas UNAM

Alberto Lati definió con una sola palabra el 2025 de Pumas y de Efraín Juárez: “Decepción”

Alberto Lati no dudó en criticar el año de Pumas e incluso recordó a Gustavo Lema, quien fue destituido hace unos meses.

Por Patricio Hechem

Alberto Lati habló del año de Pumas
Pumas UNAM transcurrió un año más sin títulos. El club auriazul no es campeón desde 2011 y el gran objetivo de la institución es cortar esta sequía, pero aún no lo ha logrado. Los Felinos quedaron eliminados en el Play-In tanto en el Clausura 2025 como en el Apertura 2025.

Las vísperas de año nuevo llevan a que la gente saque conclusiones del 2025 de distintos equipos. En este sentido, en el programa ‘La Última Palabra’ de Fox Sports armaron la consigna “Un 2025 sín titulos ni Liguillas para Pumas es…” a la cual Alberto Lati fue contundente al opinar.

La crítica de Alberto Lati a Pumas

Sin títulos es normal, sin Liguilla es decepción. Sin títulos es normal porque hoy Pumas no está para pelear por campeonatos“, comentó el reconocido periodista en el programa. A su vez, Alberto Lati apuntó contra Efraín Juárez y recordó que Gustavo Lema al menos llevó a Pumas hasta semifinales.

“Por cierto, Gustavo Lema llegó a meterse en la semifinal. Después termina siendo destituido. Llega Efraín, hace una parte del torneo pasado, fraccionado, este ya completo, el de la segunda mitad… Si lo defino con una palabra, es decepción“, manifestó Alberto Lati sobre el año de Pumas.

Por otro lado, Carlos Hermosillo, leyenda de Cruz Azul y de la Liga MX, fue aún más crítico durante el programa: “El equipo hace quince años que no es campeón. Se acostumbró a ser normalito. Fue un equipo muy grande, que generó muchísimos jugadores importantes para la Selección Nacional, pero no pueden vivir de eso”.

¿Quién es Carlos Gutiérrez? Nuevo director deportivo de Pumas UNAM para el Clausura 2026

La última vez que Pumas se coronó en la Liga MX fue en el Clausura 2011, torneo en el que finalizó 2° en la tabla general y luego superó a Monarcas Morelia en la final. Desde aquel entonces, los Felinos solo alcanzaron dos finales más en el Apertura 2025 y en el Guard1anes 2020.

En síntesis

  • Alberto Lati calificó como “decepción” el 2025 de Pumas y Efraín Juárez.
  • Pumas fue eliminado en el Play-In del Clausura 2025 y Apertura 2025.
  • El último título de liga de Pumas ocurrió en el Clausura 2011.
Patricio Hechem
