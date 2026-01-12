Pumas UNAM no pudo empezar el Clausura 2026 con el resultado que quería luego de lo que fue el empate con Querétaro en CU de este domingo. La afición mostró su disgusto y abucheó al equipo, lo que generó una controversia debido a que recién fue la primera jornada.

Sin embargo, la reacción del público es por un cúmulo de resultados negativos de Pumas y la sequía de 15 años sin títulos. Un día después de lo sucedido, Antonio Sancho, el vicepresidente deportivo del club, dio su opinión sobre los abucheos de la afición.

El directivo le respondió a la afición

“La reacción de la afición es normal. Es por el cúmulo de malos resultados en los últimos torneos. Por supuesto que todos queríamos ganar y nos quedamos con la sensación de que no se ganó. Pero bueno, es el primer juego, y a la gente no se le puede pedir paciencia”, comenzó diciendo el directivo en Fox Sports.

“A la gente hay que convencerla en base a buenas actuaciones y resultados. Pero esto pasa en todos los equipos, no solo en Pumas. Claro que la gente está ansiosa, nos tenemos que poner a trabajar y a mejorar. Hay que agarrar esto como base y seguir creciendo”, añadió Antonio Sancho.

“También lo veo del otro lado, que no perdimos, y ahora tenemos una visita complicada contra Tigres. Lo que opina la gente no lo vamos a cambiar más que con buenas actuaciones y resultados“, concluyó el vicepresidente de Pumas tras el enojo demostrado por los aficionados.

Antonio Sancho sobre Efraín Juárez

Por otro lado, Antonio Sancho mostró su confianza con Efraín Juárez: “No hay plazos con Efraín. Todos estamos en el mismo proyecto y él es nuestro técnico, es salido de cantera. Tuvo muy buenos resultados fuera. Hay que darle ese voto de confianza y esperemos que este torneo con los refuerzos, y con el paso de las semanas y el trabajo, pues el equipo se vea mejor y consigamos los resultados que queremos”.

