Otro mercado de pases importante, pero las sensaciones en Pumas UNAM parecen no cambiar. El equipo universitario debutó en el Clausura 2026 este domingo con un empate 1-1 ante Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario, un resultado que volvió a dejar un clima tenso en Ciudad Universitaria.

La paciencia de la afición parece haberse agotado. Apenas terminó el encuentro, los abucheos no tardaron en llegar, dirigidos tanto a los jugadores como al cuerpo técnico, que por el momento no logra encontrar regularidad ni resultados que ilusionen tras la fuerte inversión realizada en el mercado.

Luego del partido, Efraín Juárez habló en conferencia de prensa y se refirió directamente a la reacción de los aficionados, entendiendo el enojo por no haber cumplido con el objetivo de ganar en casa. “No hay mucha paciencia y es normal. No salí contento, ni cerca, compartimos la frustración de ellos”, reconoció el entrenador.

El DT también dejó en claro que el grupo asume la responsabilidad por lo sucedido y ya piensa en el próximo compromiso. “Lo que no se hizo en casa tenemos que sacarlo el miércoles de visita (ante Tigres), donde hemos sacado puntos y se han hecho las cosas bien”, agregó, remarcando que la deuda principal fue no poder regalarle una alegría a la gente en el debut.

Juárez también analizó el encuentro

Más allá del clima adverso, Juárez hizo un análisis futbolístico del empate y no ocultó su malestar. “Claramente, un equipo junto conmigo estamos con una frustración, es la verdad”, comenzó diciendo, aunque rescató algunos pasajes del rendimiento del equipo.

“Me parece que el equipo hace un partido bueno, el primer tiempo bueno, no fue muy fluido realmente. Creo que el segundo tiempo el equipo va de menos a más”, explicó el entrenador, señalando que uno de los principales problemas estuvo en la toma de decisiones y en la falta de claridad en los momentos clave.

Finalmente, Juárez apuntó a detalles puntuales que terminaron costando caro. “Un tema de concentración individual, desafortunadamente, pero es así y es Jornada 1. En casa tenemos que hacernos importantes, hacernos fuertes y nos está faltando esa situación”, concluyó, dejando en claro que Pumas necesita reaccionar rápido para evitar que la presión siga aumentando.

