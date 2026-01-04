Hoy dio inicio el Clausura 2026 para el conjunto de Pumas Femenil, quienes recibieron en el Estadio Olímpico Universitario a Querétaro. El equipo auriazul logró imponerse con un marcador final de 4-1, por lo que sumaron sus primeros tres puntos del torneo. Este además, fue el primer encuentro también bajo las riendas de Roberto Medina, por lo que fue un buen arranque.

Cabe mencionar que la escuadra venía con varias bajas importantes, por lo que ponía en duda el inicio bueno del equipo. Aún así un hat-trick firmado por Angelina Hix firmó gran parte de esta goleada, sólo una anotación en contra por parte de Emily Flores y además uno de ella misma en portería correcta permitió este marcador, aún cuando el rival llevaba la ventaja desde el 14′.

El hat-trick de Angelina Hix

La primera anotación de Hix fue al minuto 31 cuando ya había pasado ella sola la media cancha y ante la llegada de las defensas de Gallos Femenil, decidió ceder el balón al nuevo refuerzo, Montserrat Hernández, quien se la regresó y la delantera sólo golpeó el balón de pierna derecha hacia el arco, Claudia Lozoya alcanzó a tocar la pelota, pero no pudo desviarla.

El segundo tanto, viene de un gol fallido por parte de las rivales y Wendy Toledo apresura la salida, de ahí se la pasa a Hernández a medio campo y desde ahí la lanza hacia Hix que no corre mucho para lanzar el balón desde la banda derecha y colgar el 2-1. Ahí al 44′ llegó el afortunado autogol para las auriazules, luego de que Angelina rebotara el balón en Flores y se metiera.

Así el cuarto gol del equipo universitario llegó cuando Cristina Torres logró quitarse a todas las marcas que estaban en el área y antes de que el balón saliera lo filtró hacia Hix que estaba en el centro, ésta sólo golpeó y marcó el 4-1. Ahora el equipo se prepara para su duelo de J2 donde se enfrentará ante Atlético San Luis el próximo viernes 9 de enero a las 19:00 horas en el Alfonso Lastras.

