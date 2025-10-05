Es tendencia:
logotipo del encabezado
Pumas femenil

La derrota de Pumas Femenil vs Chivas le costaría el puesto a Marcelo Frigério

Marcelo Frigério con los días contados como DT de Pumas Femenil

Por Marilyn Rebollo

Marcelo Frigério en conferencia de prensa con Pumas Femenil
© @PumasMXFemenilMarcelo Frigério en conferencia de prensa con Pumas Femenil

Pumas llegó a la Jornada 14 como el octavo puesto de la tabla general de la Liga MX Femenil con un total de 22 unidades hasta esta fecha. Hoy ante Chivas se le fueron puntos importantes que estaban casi cerrados al medio tiempo del partido, lamentablemente la remontada que hicieron las de Antonio Contreras terminaron por ponerle un escenario difícil a las dirigidas por Marcelo Frigério.

Publicidad

El partido que iba 2-0 a favor de las auriazules terminó en un 4-3 en contra, por lo que ahora FC Juárez podría pelearle ese octavo puesto en las últimas jornadas y las universitarias se quedarían de nueva cuenta sin Liguilla. Es por eso que dentro de la institución habría un cambio que harían inmediatamente para evitar esta situación.

¿Marcelo Frigério se va de Pumas Femenil?

De acuerdo con el periodista de Mediapro, Bruno Hernández, Frigério tiene los días contados con Pumas y es que el resultado que obtuvo el día de hoy ante la rojiblancas no gustó para nada al interior del equipo y para evitar que se queden sin clasificación a la Fiesta Grande, estarían despidiendo al técnico antes de lo esperado.

Marcelo Frigério cerca de salir de Pumas Femenil

Marcelo Frigério cerca de salir de Pumas Femenil

Publicidad

¿Quién sería su reemplazo?

La fuente no revela si sería esta misma semana, pero al mostrar la molestia de lo ocurrido hoy podría ser que sí. Hasta ahora se desconocer quién sería la opción ideal para reemplazarlo en caso de que tomaran esta decisión, pero en estos días se tendría información oficial por parte de la escuadra universitaria respecto a esta decisión.

marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
Lee también
''Las mujeres deportistas tienen derecho a exigir los mismos salarios que los hombres''
Liga MX

''Las mujeres deportistas tienen derecho a exigir los mismos salarios que los hombres''

México no estará en fútbol en París 2024 pero si habrá presencia mexicana
Juegos Olímpicos París 2024

México no estará en fútbol en París 2024 pero si habrá presencia mexicana

¿Qué partidos se juegan HOY domingo 10 de marzo?
Otros

¿Qué partidos se juegan HOY domingo 10 de marzo?

Así fue el gesto que tuvo Efraín Juárez al segundo gol de Chivas
Pumas de la UNAM

Así fue el gesto que tuvo Efraín Juárez al segundo gol de Chivas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo