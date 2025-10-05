Pumas llegó a la Jornada 14 como el octavo puesto de la tabla general de la Liga MX Femenil con un total de 22 unidades hasta esta fecha. Hoy ante Chivas se le fueron puntos importantes que estaban casi cerrados al medio tiempo del partido, lamentablemente la remontada que hicieron las de Antonio Contreras terminaron por ponerle un escenario difícil a las dirigidas por Marcelo Frigério.

El partido que iba 2-0 a favor de las auriazules terminó en un 4-3 en contra, por lo que ahora FC Juárez podría pelearle ese octavo puesto en las últimas jornadas y las universitarias se quedarían de nueva cuenta sin Liguilla. Es por eso que dentro de la institución habría un cambio que harían inmediatamente para evitar esta situación.

¿Marcelo Frigério se va de Pumas Femenil?

De acuerdo con el periodista de Mediapro, Bruno Hernández, Frigério tiene los días contados con Pumas y es que el resultado que obtuvo el día de hoy ante la rojiblancas no gustó para nada al interior del equipo y para evitar que se queden sin clasificación a la Fiesta Grande, estarían despidiendo al técnico antes de lo esperado.

Marcelo Frigério cerca de salir de Pumas Femenil

¿Quién sería su reemplazo?

La fuente no revela si sería esta misma semana, pero al mostrar la molestia de lo ocurrido hoy podría ser que sí. Hasta ahora se desconocer quién sería la opción ideal para reemplazarlo en caso de que tomaran esta decisión, pero en estos días se tendría información oficial por parte de la escuadra universitaria respecto a esta decisión.