Pumas UNAM fichó a Juninho en este mercado procedente de Flamengo. La directiva desembolsó 5 millones de dólares por el delantero, lo que muestra la confianza del club con el brasileño. A pesar de esta incorporación, la institución todavía está buscando reforzarse con un ‘9’ más.

Por este motivo, varios nombres aparecieron como posibles fichajes de Pumas en esta posición. En este mercado han sonado principalmente Ronaldo Martínez y Nico Ibáñez, mientras que en el anterior a jugadores como Chimy Ávila, del Betis, o Eduardo Aguirre, de Atlas, también se los vinculó con el club.

Debido a que Pumas aún no cerró a ninguno de los nombrados, aprovechamos para realizar una encuesta sobre qué delantero debería fichar la institución en nuestro canal de Whatsapp de ‘Dale Azul y Oro’, donde allí hay más de 80 mil seguidores felinos. Y los aficionados del club auriazul lo tienen claro: quieren a Ronaldo Martínez.

Los detalles de la encuesta

El futbolista paraguayo ganó la encuesta con más de 1200 votos recibidos. Ronaldo Martínez fue campeón de Argentina con Platense en el primer semestre de 2025 y luego fue el líder de goleo en el torneo del segundo semestre; en total convirtió 10 tantos en 33 encuentros.

Los aficionados de Pumas quieren a Ronaldo Martínez (Getty Images)

El segundo más votado en la encuesta fue Nico Ibáñez, con 228 votos. El delantero de Tigres es uno de los jugadores que podría irse del subcampeón de la Liga MX y se lo ha vinculado con Pumas. El argentino convirtió 4 goles en 14 partidos disputados en el Apertura 2025.

Tercero en la encuesta salió Chimy Ávila con 47 votos, actual futbolista del Betis pero que tiene muchas chances de abandonar la institución debido a la poca regularidad con el club español. El argentino estuvo cerca de Pumas en las horas finales del mercado pasado y podría ser una opción que considere Efraín Juárez y la directiva.

Por último estuvo Eduardo Aguirre con 45 votos, otro delantero que también principalmente sonó en el mercado pasado pero que no parece una opción real en la actualidad. De esta manera, la mayoría de los aficionados de Pumas encuestados quieren a Ronaldo Martínez como fichaje para el ataque.

Los resultados de la encuesta (Whatsapp)

En síntesis

Ronaldo Martínez ganó la encuesta de la afición de Pumas con más de 1200 votos.

Nico Ibáñez, delantero de Tigres, terminó segundo en la votación.

Pumas UNAM busca otro delantero tras pagar 5 millones de dólares por el brasileño Juninho.

