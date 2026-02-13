Keylor Navas: “Toca levantarse y mirar hacia delante, hay muchos objetivos por los que luchar”

Pumas UNAM había mostrado una imagen distinta en el comienzo del 2026 con respecto a lo que se vio en el 2025. Sin embargo, los dirigidos por Efraín Juárez sufrieron un durísimo golpe tras ser eliminados de la Concachampions. El problema no fue la eliminación en sí, sino las formas en las que se dio.

Los universitarios cayeron 4-1 en condición de visitante y ese resultado prácticamente los dejó fuera del torneo, ya que no consiguieron el milagro en el CU en la revancha. La serie quedó marcada por ese primer partido, donde el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias.

Ahora, el plantel está decidido a dar vuelta la página rápido y enfocarse al 100% en lo que se viene. En la Liga MX están invictos y este viernes quieren seguir por ese camino cuando les toque visitar a Puebla por una nueva jornada del Clausura 2026.

El que dejó en claro el sentir del grupo fue Keylor Navas, arquero costarricense y figura del equipo, quien compartió un mensaje en sus redes sociales tras la eliminación: ”Toca levantarse y mirar hacia delante. Hay otros objetivos por los que luchar! Siempre con fe y ganas de mejorar. GOYA!”, expresó el futbolista.

Con sus palabras, Keylor quiso dejar atrás todo lo sucedido durante la semana y enfocarse en lo que se viene. El nivel del equipo mejoró bastante a diferencia del año pasado, pero todavía deben mejorar en muchos aspectos para volver a soñar en grande.

¿Keylor Navas se va de Pumas?

El portero tico no tiene asegurada su continuidad en el club mexicano. Su contrato termina a mitad de año y por el momento los directivos no le acercaron ninguna oferta para su renovación, por lo que su futuro sigue siendo una incógnita.

