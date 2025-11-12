El América no cerró de la mejor manera la fase regular del Torneo Apertura 2025. En su última presentación cayó 2-0 ante Toluca, resultado que los dejó en el cuarto puesto de la tabla general. Ahora, el conjunto azulcrema tiene la mira puesta en los cuartos de final, donde se medirá ante Rayados de Monterrey en una serie que promete ser una de las más intensas de la Liguilla.

El primer duelo se disputará en el Gigante de Acero, mientras que la vuelta se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde las Águilas buscarán sellar su boleto a las semifinales frente a su gente. Pese a que los dirigidos por André Jardine parten como favoritos, no se confían, ya que enfrentarán a un Monterrey lleno de talento y experiencia que también quiere reivindicarse en la recta final del campeonato.

A lo largo del torneo, el estratega brasileño tuvo que sortear varios inconvenientes por las constantes bajas en su plantel. Lesiones musculares y golpes en momentos clave impidieron que América contara con su cuadro ideal, algo que Jardine quiere evitar a toda costa en la Liguilla. Por eso, en Coapa ya trazaron un plan especial para recuperar a sus futbolistas tocados y llegar con todos disponibles.

Así busca América recuperar a sus futbolistas

Por primera vez en el torneo, el cuerpo técnico de América aprovechará el descanso de la Fecha FIFA para enfocarse en la recuperación física de sus futbolistas. En Coapa consideran que este periodo es clave para que los lesionados puedan trabajar a un ritmo más controlado y llegar en óptimas condiciones a los cuartos de final.

A diferencia de otros equipos, el conjunto azulcrema tiene programado un encuentro amistoso ante LA Galaxy en Los Ángeles, donde Jardine planea probar a algunos jugadores que se encuentran en etapa de recuperación. El objetivo es que sumen minutos y retomen confianza sin forzar su regreso.

Henry Martín, Isaías Violante y la “Pantera” Zúñiga continúan bajo observación del cuerpo médico, aunque ya entrenan junto al resto del plantel. La idea del entrenador es darles actividad progresiva en el amistoso y, si responden bien, tenerlos a disposición para el primer choque frente a Rayados.

