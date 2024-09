Miguel Herrera es uno de los entrenadores más importantes y reconocidos que ha tenido el futbol mexicano en los últimos años. Es por eso que, cada vez que concede una entrevista, sus palabras suelen ser escuchadas con mucha atención por los aficionados.

En esta ocasión, el hidalguense de 56 años, que actualmente se encuentra sin equipo, dialogó con el periodista Álex Blanco y generó polémica al referirse al hablar sobre el Estadio Olímpico de Pumas UNAM.

El Piojo Herrera aseguró que el estadio de Pumas es “incómodo” para ver futbol. (Imago)

Al respecto, el ex entrenador de América, Tigres y Rayados, entre otros, manifestó que el recinto de los Felinos es “incómodo” para los espectadores que acuden a observar futbol.

“A mí, el estadio de Pumas no me gusta nada, la gente va a tomarlo mal. Pumas es un buen equipo, muy tradicional, de chavos y siempre me gustó; de joven jugaba en un equipo que se llamaba así porque el cuate que me invitaba le iba a ese equipo”, afirmó.

Luego, el ex entrenador de la Selección Mexicana agregó: “Pero el estadio no es feo… lo que le sigue. Para ver el futbol es lo que le sigue de feo, muy incómodo”.

Vale destacar que el Estadio Olímpico Universitario se inauguró en 1952 y actualmente es el segundo con más capacidad (72.000 espectadores) del futbol mexicano por detrás del Estadio Azteca (83.264). Además, formó parte de los Juegos Olímpicos 1968 y del Mundial 1986, entre otros eventos.

El Estadio Olímpico es el segundo estadio con más capacidad del futbol mexicano. (Imago)

Elogios a la afición de Pumas UNAM

Al mismo tiempo, el Piojo Herrera elogió a la afición de Pumas. “El que la gente se escuche en un estadio tan amplio, con una pista de tartán de por medio, es mérito de la gente, de la afición de Pumas, y la verdad sí se entregan”, concluyó.

