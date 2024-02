Duelo de titanes en el Estado Akron. Pumas UNAM visita a Chivas Guadalajara con una firme misión, lograr la primera victoria en condición de visitante en este Clausura 2024. Pero no será una tarea sencilla para el equipo que dirige Gustavo Lema, es que los Universitarios irán a Zapopan con varias bajas considerables.

A la ya conocida lesión de Rogelio Funes Mori, a Pumas se le presenta otra situación complicada de cara al duelo de este sábado. Lisandro Magallán, emblema de la defensa, no podrá estar frente a Chivas por sumar su quinta tarjeta amarilla. Además hay que sumarle la lesión de José Caicedo, quien también está fuera del compromiso.

Las variantes que prepara Gustavo Lema para enfrentar a Chivas

Las dos bajas preocupantes que tiene Gustavo Lema son en la zona defensiva y en el mediocampo, uno de los pilares que tiene Pumas UNAM en esta campaña. Por eso para el duelo contra Chivas Guadalajara, el entrenador argentino debe presentar dos variantes obligadas en esos sectores del campo.

Por las ausencias de Lisandro Magallán y José Caicedo, el DT de Pumas integraría en el once inicial a José Galindo en la defensa y a Santiago Trigos en el mediocampo. El defensor argentino ve cortada su racha de asistencias, hasta el duelo con Santos Laguna sumó 27 presencias de manera consecutiva.

Si bien las dos bajas son futbolistas que han estado presente en todo el Clausura 2024, darle confianza a sus relevos en un duelo tan trascendental ayudará a la competencia interna que tanto ha anunciado el entrenador.

La posible alineación de Pumas para enfrentar a Chivas

Pumas no sólo va en busca de la victoria que corte con la sequía de triunfos de visitante, si no también para seguir prendido en lo alto del Clausura 2024. Por eso Gustavo Lema aprovechó la semana libre y pudo trabajar firme con sus futbolistas y ya tendría prácticamente confirmados los once para visitar a Chivas.

La posible alineación de Pumas para enfrentar al Guadalajara en el Akron: Julio González; Jesús Rivas, Nathan Silva, José Galindo y Robert Ergas; Santiago Trigos, Ulises Rivas y Piero Quispe; Toto Salvio, Leo Suárez y Memo Martínez.