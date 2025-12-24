Pumas UNAM es uno de los clubes de la Liga MX que más reconocimiento han tenido a lo largo de la historia por su cantera y por las oportunidades que le ha dado a los jóvenes de las Fuerzas Básicas. Pero lo cierto es que no todos los niños pueden debutar en CU.

Este es fue el caso de Andrés Araujo, de 21 años, quien en las últimas horas se despidió de Pumas después de una larga trayectoria en las Fuerzas Básicas de la institución. A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, el joven envió un sentido mensaje.

El comunicado de Andrés Araujo

“Hoy ha llegado el día de decirle GRACIAS a este club tan enorme. Es un día lleno de sentimientos, decirle hasta luego a un club que desde los 11 años me abrió las puertas de cantera no es nada fácil. Me voy satisfecho sabiendo que me entregué día a día con este escudo, que dentro de la cancha lo defendí a muerte”, comenzó diciendo Andrés Araujo.

“Gracias Pumas por formarme antes que jugador como persona y darle las gracias a todos los que me ayudaron y formaron parte de mi desarrollo, compañeros, técnicos, utileros, terapistas y directivos”, agregó el joven de 21 años que no pudo debutar en el Primer Equipo.

El mensaje de Andrés Araujo Marioni (@marioni_234)

Andrés Araujo disputó 70 partidos con el Sub-21 de Pumas, en los que el defensa central convirtió 4 goles y fue campeón por ejemplo del Apertura 2025 con el equipo. No obstante, el futbolista no pudo tener ninguna oportunidad y se va de Cantera sin sumar minutos.

“Decirle a toda la afición muchas gracias por el apoyo recibido en todo momento y que sigan alentando a la universidad. Ustedes son una parte enorme para que el club tenga la grandeza que tiene”, concluyó Andrés Araujo en su mensaje. Esta decisión generó críticas en muchos aficionados debido a que cuestionan que en los últimos años el club ha cambiado su identidad y dejó de darle oportunidad a la mayoría de los jóvenes de las Fuerzas Básicas.

En síntesis