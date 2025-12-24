Es tendencia:
logotipo del encabezado
Pumas UNAM

Un canterano de Pumas UNAM se despidió del club sin haber debutado: “No es fácil…”

Andrés Araujo Marioni no llegó a tener una oportunidad en el Primer Equipo pese a ser campeón del Sub-21.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Andrés Araujo se despidió de Pumas
© Imago7Andrés Araujo se despidió de Pumas

Pumas UNAM es uno de los clubes de la Liga MX que más reconocimiento han tenido a lo largo de la historia por su cantera y por las oportunidades que le ha dado a los jóvenes de las Fuerzas Básicas. Pero lo cierto es que no todos los niños pueden debutar en CU.

Publicidad

Este es fue el caso de Andrés Araujo, de 21 años, quien en las últimas horas se despidió de Pumas después de una larga trayectoria en las Fuerzas Básicas de la institución. A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, el joven envió un sentido mensaje.

El comunicado de Andrés Araujo

“Hoy ha llegado el día de decirle GRACIAS a este club tan enorme. Es un día lleno de sentimientos, decirle hasta luego a un club que desde los 11 años me abrió las puertas de cantera no es nada fácil. Me voy satisfecho sabiendo que me entregué día a día con este escudo, que dentro de la cancha lo defendí a muerte”, comenzó diciendo Andrés Araujo.

“Gracias Pumas por formarme antes que jugador como persona y darle las gracias a todos los que me ayudaron y formaron parte de mi desarrollo, compañeros, técnicos, utileros, terapistas y directivos”, agregó el joven de 21 años que no pudo debutar en el Primer Equipo.

Publicidad
El mensaje de Andrés Araujo Marioni (@marioni_234)

El mensaje de Andrés Araujo Marioni (@marioni_234)

Andrés Araujo disputó 70 partidos con el Sub-21 de Pumas, en los que el defensa central convirtió 4 goles y fue campeón por ejemplo del Apertura 2025 con el equipo. No obstante, el futbolista no pudo tener ninguna oportunidad y se va de Cantera sin sumar minutos.

¿Se va de Pumas UNAM? Rayados y Toluca tendrían interés en fichar a Jorge Ruvalcaba

ver también

¿Se va de Pumas UNAM? Rayados y Toluca tendrían interés en fichar a Jorge Ruvalcaba

“Decirle a toda la afición muchas gracias por el apoyo recibido en todo momento y que sigan alentando a la universidad. Ustedes son una parte enorme para que el club tenga la grandeza que tiene”, concluyó Andrés Araujo en su mensaje. Esta decisión generó críticas en muchos aficionados debido a que cuestionan que en los últimos años el club ha cambiado su identidad y dejó de darle oportunidad a la mayoría de los jóvenes de las Fuerzas Básicas.

Publicidad

En síntesis

  • Andrés Araujo deja Pumas a los 21 años sin debutar en el Primer Equipo.
  • El defensa central disputó 70 partidos y anotó 4 goles con la Sub-21.
  • Fue campeón del Apertura 2025 con la cantera universitaria antes de su salida.
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
No es Helinho: revelan el extranjero de Toluca que saldrá para liberar cupo
Toluca FC

No es Helinho: revelan el extranjero de Toluca que saldrá para liberar cupo

Toluca comunicó cambios en la directiva luego del bicampeonato
Toluca FC

Toluca comunicó cambios en la directiva luego del bicampeonato

Manchester United vs. Newcastle: cuándo juegan por el Boxing Day 2025 de la Premier League
UEFA

Manchester United vs. Newcastle: cuándo juegan por el Boxing Day 2025 de la Premier League

Ben Simmons: el defensor que no pudo cuidar su carrera en la NBA
NBA

Ben Simmons: el defensor que no pudo cuidar su carrera en la NBA

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo