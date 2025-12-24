Pumas es uno de los equipos que más rápido se ha movido en el mercado. Los Felinos ya sumaron cuatro refuerzos a su plantel, pero todavía falta mucho para que finalice la ventana de transferencias y aún puede haber novedades en el equipo de Efraín Juárez.

Además de la llegadas se pueden producir algunas salidas en Pumas. En este sentido, dos equipos importantes de la Liga MX como lo son Rayados y Toluca tendrían interés en fichar a Jorge Ruvalcaba, un hecho que genera preocupación en CU.

Según lo informado por Brian Sales de Análisis Puma, Rayados y Toluca ya habrían sondeado el entorno de Jorge Ruvalcaba. Sin embargo, la postura de la directiva es la de retener al extremo y, en caso de venderlo, que sea por la cláusula de rescisión.

No hay información oficial sobre el valor de la cláusula de rescisión de Jorge Ruvalcaba. Según lo revelado por Fernando Esquivel de 365Scores, la cifra sería de 11 millones de dólares, un número que parece casi imposible de que Rayados o Toluca hagan esa inversión.

Antonio Mohamed ya entrenó a Jorge Ruvalcaba (Imago7)

Antonio Mohamed ya quiso a Jorge Ruvalcaba en el mercado pasado porque es un futbolista que ya lo entrenó en su paso por Pumas. Y en estos días habría intentado nuevamente sumarlo a su plantel, aunque el interés de Toluca podría haberse esfumado considerando que sumarán a Sebastián Córdova a su nómina.

La MLS también quiere a Jorge Ruvalcaba

Según Brian Sales, desde la MLS también han sondeado por el extremo, pero hasta el momento ninguna oferta convenció a Pumas y además Efraín Juárez quiere seguir contando con Jorge Ruvalcaba. De esta manera, excepto que llegue una propuesta irrechazable, el mexicano continuaría en CU de cara al 2026.

Los números de Jorge Ruvalcaba en Pumas

Jorge Ruvalcaba ha tenido dos pasos en Pumas, uno antes de su paso por el Standard Lieja y otro luego de regresar del préstamo. El mexicano ha disputado 97 partidos con los Felinos hasta el momento, en los que convirtió 16 goles y brindó 8 asistencias.

En síntesis