Con motivo de la Final de la Copa del Mundo Qatar 2022 entre la selección de Argentina y a selección de Francia que se jugará en la cancha del estadio Lusail, el portero argentino Agustín Marchesín recordó su etapa con la Albiceleste y habló de sus excompañeros Lionel Messi y Damián Dibu Martínez.

"El golpe de saber que no iba a ir al Mundial me pegó bastante. Como argentino, hubiera sido un sueño estar ahí en el Mundial, me tocó salir del Porto en el momento en que yo más me sentía más dentro de la selección, obviamente fue un dolor muy grande, pero tengo muchos amigos y me siento parte del proceso, y está el deseo de que Argentina gane", dijo Agustín Marchesín en entrevista exclusiva para el portal Águilas Monumental de Bolavip.

En esa charla en la que también habló de su deseo de volver un día al América, Agustín Marchesín comentó el paso de la selección argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022: "La verdad que bien, de menor a mayor, el cachetazo contra Arabia Saudita sirvió mucho para ver al equipo mucho más compacto; (la selección de Argentina) es un equipo que tiene mucho carácter, que está muy bien dirigido, hay un grupo espectacular de trabajo, me tocó estar en tres de los cuatro años del proceso. La unión, el deseo de ganar y el deseo de hacer las cosas bien se ven en el día a día. Es un grupo que tiene mucha ambición, que estuvo mucho tiempo sin perder, tuvo una eliminatoria espectacular".

Sobre el rival de Argentina en la Final de la Copa del Mundo Qatar 2022, Agustín Marchesín consideró que "Francia tiene un equipazo, un equipo duro, un equipo que viene demostrando cosas y que llegó como uno de los candidatos, es el último campeón, así que va a ser un partido difícil para Argentina".

Los elogios de Marchesín para Messi y el Dibu Martínez

Por otro lado, Agustín Marchesín también lanzó elogios para Lionel Messi sin concebir que la Final de la Copa del Mundo Qatar 2022 será su último partido con la selección argentina: "Para mí puede jugar todavía, es un monstruo, tú lo ves jugar y dices 'no puede ser que este sea el último Mundial', creo que tiene mucho más para dar, por todo lo que significa, por la calidad humana, a mí me tocó ver en la Copa América a Leo compartir con todos de una manera increíble, de disfrutar".

Asimismo, Agustín Marchesín subrayó la importancia del portero Damián el Dibu Martínez y presumió la amistad que les une. "El Dibu se transforma siempre en la cancha, es un tipo espectacular, una persona fantástica, tengo una relación de amistad muy grande desde la Copa América y hasta hoy la sostenemos. Él dijo que el compañero más divertido en selección era yo. Ha tenido una Copa América espectacular, marca una diferencia muy grande, se le ve muy seguro, tiene una confianza impresionante en él y eso para un arquero es muy importante".

Sobre la posibilidad de asistir a la Copa del Mundo de 2026 con la selección argentina, Agustín Marchesín señaló que "uno tiene que ser realista, la edad de uno, en cuatro años voy a tener 38 años, uno quiere jugar todo el tiempo que se pueda, voy a estar muy bien porque como va pasando el tiempo uno se vuelve más profesional con más desos de demostrar, de ganar, de querer hacer las cosas bien, si estoy en buen momento ojalá que se dé y si no no pasa nada. No le puedo pedir más nada a la vida, estoy feliz con todo lo que me ha dado deportiva y profesionalmente, estoy feliz y orgulloso de todo lo que me ha pasado".