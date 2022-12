Si entre los aficionados del futbol mexicanos y argentinos no existían demasiadas simpatías, el Mundial de Qatar no ha hecho otra cosa que profundizar esa enemistad. Rivales en el Grupo C, previo al encuentro entre ambos seleccionados tuvieron lugar algunas broncas. También en el estadio, en que La Albiceleste se impuso 2-0, aunque sin llegar a mayores.

El video que involucró a Lionel Messi supuestamente pisando una playera del Tri hizo que también buena parte de la prensa tomara partido. Las suspicacias de algunos favores arbitrales que habría recibido el seleccionado sudamericano también ayudó a fogonear el deseo de que fuese cualquier selección menos la de Argentina la que se quedara con la Copa del Mundo. Mucho más después de verse los festejos de la clasificación a semifinales eliminando a los Países Bajos, con mucho de burla y provocación al rival.

Pero también en Argentina se han hecho eco del sentir mexicano y muchos de sus aficionados aprovechan cada nueva victoria, cada paso hacia adelante, para dedicarle algunas palabras a quienes se han embanderado con la causa Anti-Albiceleste, como el periodista de ESPN Álvaro Morales.

De hecho, un reconocido periodista como Alejandro Fantino, quien también trabaja para ESPN y que ya había tenido algunas frases descalificativas hacia el futbol mexicano, tomó partido en esta disputa carente de sentido.

"Los mexicanos tienen complejo de inferioridad con nosotros. Los mexicanos quieren ser nosotros y no pueden. No les da, no pueden, no llegan. Sueñan con jugar al futbol como nosotros. Quieren llegar a ser la Selección Argentina y no pueden. Así se pinten la camiseta celeste y blanco, dejen el verde no van a poder", dijo durante su programa Multiverso Fantino.