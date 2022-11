La Selección Mexicana recuperó buenas sensaciones en uno de sus últimos amistosos previos al inicio de Qatar 2022. Ante Irak, cuando apenas se jugaban tres minutos de partido, un centro de Jesús Gallardo encontró con la llegada de Alexis Vega, quien abrió el marcador en lo que sería una cómoda victoria por 4-0.

Vega fue uno de los futbolistas más incisivos y peligrosos de la Selección Mexicana, por lo que se ilusiona con estar entre los titulares en el debut ante Polonia, el próximo 22 de noviembre. Incluso, el delantero de las Chivas de Guadalajara ratificó tras el partido su optimismo.

"Sí, me tengo confianza y sé de lo que soy capaz. Mis compañeros me han dado confianza dentro de la cancha y obviamente estoy ilusionado. Es un sueño disputar un partido como titular en el Mundial, y si no se da, apoyaré al que le toque", dijo Alexis Vega en diálogo con TUDN.

La baja de Tecatito Corona

Uno de los motivos que hace posible la titularidad de Vega, es también la ausencia confirmada de Tecatito Corona: "Fue una baja dura para todos nosotros. Para mí es el mejor jugador mexicano y es una lástima que no pueda estar. Mandarle mucha fuerza. Hay muchos jugadores y trataremos de dar la mejor versión de nosotros", aseguró el 10 del Tri.

Conforme con la victoria

México no tuvo problemas para superar a Irak, por lo que Vega se fue con optimismo: “Deja buenas sensaciones, partidos ganados son con los que hay mucha mejoría, tuvimos contundencia y ahora estamos felices por el resultado y sabemos la manera en la que estamos jugando”, analizó el atacante.