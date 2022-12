Ángel Di María no la pasó bien en Manchester United, que pagó nada menos que 99 millones de euros por su fichaje para que Louis Van Gaal, entrenador de turno, se empeñara en resaltarle cada uno de sus errores sin valorar, según relató el propio futbolista argentino al diario Clarín, ninguna de sus virtudes en el terreno de juego.

"En Manchester arranqué muy bien los primeros dos meses. Después tuve una pelea, y cuando te peleas, las cosas ya no salen de la misma manera. En todo momento me mostraba lo negativo, las cosas malas, y todo eso me iba tirando para atrás. Van Gaal fue el peor técnico que tuve en mi carrera", dijo Fideo sin dudar ni un segundo en su juicio.

Este viernes, día en que comenzarán a disputarse los cuartos de final del Mundial de Qatar, Ángel Di María deberá reencontrarse defendiendo la camiseta de la Selección Argentina con Louis Van Gaal, quien es entrenador de Países Bajos. Por suerte para él, tendrá la oportunidad de demostrarle que estaba equivocado; aunque el entrenador también querrá demostrarle a él cuánta razón tenía.

En la rueda de prensa que concedió Van Gaal previo al duelo ante La Albiceleste, fue puesto al tanto de la declaración que había hecho el argentino y no vaciló a la hora de responder. “Lamento mucho que Ángel Di María haya dicho una vez que soy el peor entrenador que ha tenido. Aquí al lado mío se sienta Memphis, también estuvo en Manchester y ahora nos besamos en la boca. Así son las cosas en el futbol”, ironizó.