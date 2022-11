El Mundial Qatar 2022 ha sido el escenario de varios momentos importantes. Uno de ellos fue el de la victoria de Suiza contra Camerún por 1-0, partido en el que Breel Embolo convirtió un gol que será recordado por un motivo muy especial.

El partido estuvo parejo y se definió por pequeños detalles que hicieron la diferencia a favor de los europeos. El gol de Embolo llegó a los 48 minutos de juego, luego de un desborde de Shaqiri que culminó el delantero con un buen remate.

Al margen de los tres puntos que sitúan a Suiza cerca de los octavos de final, la anotación de Embolo tiene un significado que no es conocido por todos: el delantero nació en Camerún y hoy se convirtió en el primer jugador en la historia del Mundial que anota contra su país natal.

Es por eso que el atacante no festejó su gol contra el cuadro africano. Embolo se quedó congelado y levantó las manos, un gesto que fue reconocido por millones de aficionados que siguieron con detalle el inicio de la actividad en el Grupo G.

Cumplió su palabra

Embolo había adelantado que, en caso de hacer un gol ante Camerún, no lo celebraría. "Si marco intentaré no celebrar. Pero el fútbol es un deporte de emociones. Si lo celebro no será contra mi país natal, sino porque quiero ganar", dijo en la previa del partido.

