El Mundial de Qatar 2022 está siendo de grandes sorpresas, ya desde la fase de grupos y también en los Playoffs. Como suele ocurrir, Brasil era uno de los grandes candidatos al título y lo ratificó con sus actuaciones, pero se despidió de manera sorpresiva antes de lo esperado.

En Cuartos de Final, los pentacampeones se toparon ante Croacia, que forzó el tiempo extra y no rindió tras el gol de Neymar: lo empató sobre el cierre y luego lo ganó en penales. Tras la eliminación, Tité confirmó su renuncia a la conducción técnica, por lo que el astro Ronaldo se animó a compartir sus favoritos para reemplazarlo.

"Me encantaría ver nombres como Guardiola, Ancelotti o Mourinho entrenando a Brasil, pero no soy el que elige. Veremos qué pasa", dijo el exgoleador. ¿No pide mucho? Uno de los debates pasa por ver si la afición vería bien un extranjero en el banquillo: "Han surgido estos nombres pero no sé si es verdad. No veo un problema con que sea un entrenador extranjero. Ahora va a haber una discusión grande sobre el futuro entrenador, pero yo veo con muy buenos ojos esos nombres", insistió.

Lo que le faltó a Brasil y el caso de Neymar

Ronaldo también opinó sobre lo que le faltó a Brasil para clasificar: "No supimos perder tiempo en la prórroga tras el gol. Nos faltó ser más listos. Es lo único que nos faltó para pasar la eliminatoria". Además, sobre Neymar, Ronaldo expresó: "Es normal que sienta eso ahora mismo, pero estoy seguro de que volverá más fuerte y continuará jugando con Brasil. Todavía es joven y puede jugar la siguiente Copa del Mundo".

Descárgate la app de Bolavip y sigue toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante: https://bit.ly/BV-app22