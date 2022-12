A diferencia de su máximo rival deportivo México, la Selección de Estados Unidos sí alcanzó los octavos de final en Qatar 2022, cayendo a manos de Países Bajos 3-1 en un partido que tuvo muchas emociones.

Las sensaciones entre el conjunto de las Barras y las Estrellas y el Tricolor de cara al futuro soy muy distintas. Los dirigidos por Gregg Berhalter cuentan con una generación que deja buen sabor de boca y juega semana a semana en las mejores ligas de Europa.

Sin embargo, en estos momentos Estados Unidos atraviesa una fuerte polémica. Una fuente reveló que el grupo deseaba separar a Gio Reyna en la Copa del Mundo, pues había tenido una mala actitud con todo el staff y jugadores.

Desde Qatar 2022 Berhalter había admitido que tenía un desencuentro con uno de sus futbolistas, aunque sin mencionar el nombre directamente. Ahora, la prensa ha filtrado que se trata del delantero del Borussia Dortmund, el cual dio su versión en redes sociales.

"Esperaba no hacer comentarios sobre asuntos en la Copa del Mundo. Creo que las cosas que suceden en un entorno de equipo deberían permanecer privadas. El entrenador Berhalter me dijo que mi papel en el torneo sería muy limitado. Soy una persona muy emotiva, y reconozco plenamente que dejé que mis emociones sacaran lo peor de mí y afectaran mi entrenamiento y comportamiento durante unos días. Me disculpé con mis compañeros de equipo y entrenador por esto, y me dijeron que estaba perdonado", aseguró.

Un caso similar

La historia de Gio Reyna puede ser relacionada con dos estandartes del futbol mexicano: Carlos Vela y Chicharito Hernández. El Bombadero en 2011 fue exhibido públicamente por la fiesta de Monterrey, mientras Hernández Balcázar no fue más convocado por incidentes y actitudes extracancha.

