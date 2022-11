En el Estadio Education City, de Al-Rayyan, Corea del Sur y Ghana se ven las caras este lunes desde las 7.00 (Hora de México) buscando sumar su primera victoria en el Mundial de Qatar, para tener así buenas chances de jugarse la clasificación a octavos de final en la última jornada.

Corea del Sur viene de un muy deslucido empate sin goles ante Uruguay en el estreno, en el que tuvo a Heung Min Son a su máxima figura, aunque terminó faltándole mayor poder de fuego de cara a la portería rival para poder hacer valer el dominio territorial que sí supo ejercer.

A nivel de emociones, todo lo contrario sucedió en el debut de Ghana en la Copa del Mundo, pues jugando un segundo tiempo de locos terminó cayendo 3-2 ante Portugal y tuvo chances de igualar el marcador hasta los minutos finales del encuentro. Andrew Ayew, que repetirá como titular y Osman Bukari, que comenzará en el banco de suplentes, son los futbolistas que ya han gritado gol en Qatar para el seleccionado africano.

A continuación, en Bolavip te presentamos todos los videos, acciones y jugadas del partido entre Corea del Sur y Ghana

¡GOOOL DE GHANA!

A los 34 minutos, Ghana hizo gala de su gran efectividad en su segunda llegada a fondo. Otra vez fue Jordan Ayew el que metió el balón al área con un centro venenoso que apenas llegó a rozar Kudus para poner el 2-0.

¡GOOOL DE GHANA!

Tras un tiro libre ejecutado desde la izquierda por Jordan Ayew que no pudo rechazar la defensa surcoreana, Mohamed Salisu se encontró en balón en el área chica para fusilar a Kim Seung-Gyu y poner a ganar a Ghana 1-0 sobre Corea del Sur.

Corea aprieta

Aunque no logra plasmarlo en ocasiones claras de gol, Corea del Sur comenzó con gran intensidad el encuentro, que en 10 minutos se ha jugado íntegramente en campo ghanés. El seleccionado africano no logra hacerse del balón y los asiáticos no le dan respiro.

