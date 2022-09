David Faitelson deslizó el nombre del atacante que no tendría que ser convocado en la Selección Mexicana para la cita mundialista.

David Faitelson le hizo la tarea a Gerardo Martino y dijo qué delantero no debe ir a Qatar 2022

Una de las grandes incógnitas de la Selección Mexicana a dos meses del Mundial de Qatar 2022 pasa por la delantera. Con Raúl Jiménez como centrodelantero titular indiscutido, tan solo hay dos cupos restantes para tres elementos: Henry Martín, Santiago Giménez y Rogelio Funes Mori. ¿Quiénes serán los elegidos y quién será el sacrificado? David Faitelson ayudó a Gerardo Martino.

Es que en la jornada de ayer, el Tata aseguró que tendrá que cortar a uno de estos jugadores ofensivos para la lista final. "Está claro que los cuatro no van a ir y tendremos que decidir. Irán tres de los cuatro delanteros hoy disponibles. La polémica será del que quedó fuera. Del 9 de la selección siempre hablé de Raúl, hoy tiene una lesión. Me produce satisfacción que no hay escasez para poder elegir en la delantera. En este sentido, yo siempre prefiero el problema de la abundancia al de la escasez", admitió el argentino.

Y aquí nace la polémica. Rogelio Funes Mori parecía tener un sitio asegurado en Qatar, pero las lesiones le han jugado una mala pasada en los últimos meses y en lo que va del año no jugó mucho. Por si fuera poco, Henry Martín (en América) y Santiago Giménez (en Feyenoord) están atravesando un presente sensacional a base de goles. Es por eso que el periodista de ESPN le hizo la tarea al estratega.

A través de su cuenta de Twitter, David Faitelson se animó a revelar qué centrodelantero no tendría que estar en la convocatoria de la Selección Mexicana rumbo al campeonato del mundo. "La tiene “fácil” Gerardo Martino: el que debe y puede quedarse en casa es Rogelio Funes Mori…", apuntó con contundencia.

Los números de Funes Mori, Martín y Giménez

En lo que va de la temporada, el Melli lleva 9 partidos disputados y marcó 4 goles (no juega desde el 18 de agosto). Henry Martín jugó 16 encuentros: marcó 10 goles y repartió 5 asistencias. Es uno de los mejores jugadores del América (líder del Apertura 2022) y uno de los más destacados en el campeonato. Santi Giménez, por su parte, tiene 10 anotaciones en 12 presentaciones entre Cruz Azul y Feyenoord.