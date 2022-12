Francia, Marruecos o Croacia. En México existe un deseo generalizado por que el Mundial de Qatar lo gane cualquiera de los semifinalistas que no sea Argentina. En primer lugar porque así ha sido históricamente, también porque esta fue varias veces verdugo de la ilusión del Tri en una Copa del Mundo. En segundo término, porque algunos episodios suscitados en la presente edición generaron gran repudio, como el polémico video, también malintencionado, en el que Messi parecía pisar una playera mexicana o el último festejo de la clasificación a semifinales, burlándose de los futbolistas de la Selección de Países Bajos y de su entrenador Luis Van Gaal.

Quien en cada uno de estos episodios se separó del sentir generalizado fue el periodista David Faitelson, tantas veces acusado por Saúl El Canelo Álvarez como anti-mexicano. Defendió a Messi, como tantos otros, con el tema de la camiseta intercambiada con Andrés Guardado y entendió las razones que llevaron a La Albiceleste en excederse en los festejos luego de eliminar a Holanda.

Siendo objeto de críticas, algo a lo que está tan acostumbrado que no parece moverle el termómetro, el periodista de ESPN explicó en su última columna las razones que si bien no lo hacen Pro-Argentina sí lo convierten en un expreso Pro-Lionel Messi en el Mundial de Qatar que conocerá a su campeón el próximo 18 de diciembre.

"Más que Pro-Argentina yo soy y me declaro Pro-Messi. Me encantaría que este maravilloso jugador de futbol culminara su trayectoria, su andar por las canchas levantando la Copa del Mundo. Creo que Messi está en una actitud maravillosa dentro del campo de juego", comenzó diciendo.

"Me van a disculpar aquellos que lo atacan por la aparente burla que le hizo al entrenador de los países Bajos Louis Van Gaal o quizás la forma en que retó a los holandeses en el área de prensa del estadio. Messi entendió que los argentinos necesitan un líder de esas condiciones, un jugador al que le hierva la sangre, le hierva el corazón y realmente se ponga a su selección sobre los hombros y la lleve a ganar el campeonato mundial", agregó.

Y concluyó: "Dice Jorge Valdano en una frase maravillosa que 'Messi está maradoneando en este Mundial. Está mostrando la esencia del futbol. Es fascinante verlo en estos momentos.. No le sobra energía y tiene que explotar hasta la última gota de talento'. Y remata Valdano con "el que no quiere a Messi, no quiere al futbol'. No hay nada que agregar".