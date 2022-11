El enfrentamiento entre México y Argentina siguió más allá de la derrota por la segunda jornada del Grupo C del Mundial de Qatar 2022. Saúl Álvarez encendió la polémica al tundir a Lionel Messi por el video en el que se lo acusa de patear una playera del Tricolor que se encontraba en el piso del vestidor Albiceleste, mientras celebraban el triunfo.

Varias fueron las personalidades que se sumaron a la polémica y le respondieron al tapatío. Uno de ellos fue Sergio Agüero, reconocido amigo del 10 argentino, quien en un primer momento le escribió al Canelo que "seguramente no sabía de futbol", y le explicó que eso resulta normal cuando se intercambian jerseys entre futbolistas, además de que "hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da". Pero la cosa pasó a mayores...

Canelo no se quedó callado y encendió aún más la llama de la discusión, al tildar al Kun de hipócrita por aparentemente hablarle bien por privado y luego contestarle así en público: "Tu también cabron… me escribías ay ay canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabron".

Sin embargo, el exdelantero del Manchester City y amigo del 10 argentino, arremetió apuntando a la falta de códigos: "Yo lo admiraba Sr. Canelo. Pero lo que hizo hoy con Messi fue un golpe bajo. Y usted sabe mejor que nadie que eso es desleal. Queda descalificado".

Sin ánimos de calmar la situación, Álvarez fue por más. "¿Desleal? Desleal lo que hiciste ahorita mismo escribes esto y hace un minuto te cagabas en mis DM de Instagram hay que ser claros y sin rodeos. Más bien hay que tener huevos!!!", escribió el boxeador tapatío, en una tarde con mucha actividad en redes sociales.

