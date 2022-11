Aunque a la Selección Mexicana todavía le queda por disputar el partido ante Arabia Saudita en el cierre de la fase de grupos, que todavía puede darle la clasificación a octavos de final si también el resultado del duelo entre Argentina y Polonia juega a su favor; tanto entre los aficionados que se encuentran en Qatar como entre los que están en México cada vez gana más lugar la discusión sobre quién debe ser el reemplazante de Tata Martino para iniciar un nuevo ciclo mundialista.

Se sabe que el entrenador argentino no continuará incluso si consigue la clasificación a octavos de final que le de una nueva vida en la Copa del Mundo. Entonces, la búsqueda del nuevo entrenador podría incluso haber iniciado ya por parte de la FMF. La elección deberá ser muy a consciencia, pues el próximo no será cualquier Mundial sino que tendrá a México como sede, junto a Canadá y Estados Unidos, y la exigencia de tener una buena participación será doble.

En la última edición del programa La Última Palabra, de Fox Sports, se avanzó sobre los que actualmente son los primeros tres candidatos al banquillo del Tri: Miguel Piojo Herrera, Antonio Turco Mohamed y Guillermo Almada, quien parece ser el favorito tras su coronación con Pachuca.

"Soy el más guapo de los tres", dijo Mohamed, que se encontraba en el piso, provocando las risas de todos. Luego, ya más en serio, agregó: "Seguramente si me hablan y no hay entrenador estaré encantado de la vida. Pero no me parece adecuado hablar ahora de cuál sería el proyecto".

Ya asumiendo el rol de comentarista que lo llevó a Qatar, El Turco dijo que México debe estructurar desde las fuerzas básicas una manera de jugar que se traslade luego al seleccionado mayor. "Hay que preparar a los jugadores para la mayor, obviamente con un nivel de competitividad y un sentido de pertenencia muy grande", resaltó.

