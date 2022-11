La Selección Mexicana se medirá ante su similar de Argentina el próximo sábado, y este es el once que pondría Lionel Scaloni.

¿Es para temer? Posible alineación de Argentina para no ser eliminado por la Selección Mexicana

En la previa del Mundial de Qatar 2022 ya hablábamos de la expectativa que generaba el duelo entre la Selección Mexicana y la Argentina en la segunda fecha del Grupo C. Imagínense lo que ha crecido la misma ahora: el equipo de Lionel Messi cayó de forma increíble con Arabia Saudita y puede quedar eliminado de la Copa a falta de una jornada. Todo está en manos del Tri...

La Albiceleste no jugó nada bien contra los asiáticos, a pesar de que comenzó ganando y hasta le anularon 3 goles. Es por eso que Lionel Scaloni no quedó nada conforme y realizará varias modificaciones en el once titular. A continuación, te contamos cuál es la alineación que tiene planeada para jugárselo todo contra los de Gerardo Martino.

+ AQUÍ: CALENDARIO COMPLETO DEL MUNDIAL DE QATAR 2022

De acuerdo a la información brindada por Gastón Edul, quien cubre los movimientos de la Selección Argentina para TyC Sports, el Director Técnico hará tres cambios: dos en defensa y uno en el mediocampo. Quedó claro que su equipo sufrió más de lo debido atrás y en el sector donde deben generar juego asociativo faltó más precisión, algo que no puede repetirse contra México si es que pretenden acomodarse en la tabla de posiciones.

Gonzalo Montiel ingresará en el lateral derecho por Nahuel Molina; Lisandro Martínez reemplazará a Cristian Romero en la zaga central y todo apunta a que Enzo Fernández ocupará el lugar de Alejandro Papu Gómez. De esta manera, la Albiceleste volvería al 4-3-3 que tantas alegrías le dio durante los últimos 3 años. Además, su mejor funcionamiento colectivo ha sido este sistema.

El once, entonces, queda con: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. En el complemento tendrán muchas posibilidades de ingresar Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Paulo Dybala.

Descárgate la app de Bolavip y sigue toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante: https://bit.ly/BV-app22