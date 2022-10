Víctor Guzmán, campeón y figura de Liga MX con el Pachuca, no entiende por qué no es convocado a la Selección Mexicana.

Pachuca logró su objetivo de no darle vida al Deportivo Toluca y volvió a vencerlo, esta vez en el Estadio Hidalgo. Si bien Raúl López adelantó a la visita y le dio algo de ilusión, los dirigidos tácticamente por Guillermo Almada remontaron gracias a Víctor Guzmán, Nicolás Ibáñez y Gustavo Cabral. De esta manera, cerraron la serie 8-2 en su favor y se consagraron Campeones del Torneo Apertura 2022 de Liga MX.

Hay muchos motivos que explican el por qué de este título para los Tuzos, y uno de ellos es sin dudas el extraordinario nivel de Víctor Guzmán. El mediocentro ofensivo de 27 años se ha reencontrado con sí mismo este año y apareció donde más se lo necesitaba: en la Liguilla. Anotó 2 goles y repartió 3 asistencias en la Fiesta Grande, siendo una de las grandes figuras del campeonato.

A pesar de que es uno de los mejores en su puesto, el Pocho no es tenido en cuenta para la Selección Mexicana desde 2019 y no disputará el Mundial de Qatar 2022. Esto, evidentemente, genera mucha molestia en el jugador, quien no dudó en atacar a Gerardo Martino ante los micrófonos. "Es rarísimo, ¿no? No me duele. Estoy muy feliz", apuntó en primera instancia.

Más adelante agregó con contundencia: "Deberían preguntarle al señor. El señor es el que toma la decisión y como jugador está dar lo mejor de mí y como siempre dije, en los números en mi posición soy el más alto en asistencias y goles, pero si no le gusta al señor, es otra cosa".

Víctor Guzmán le abre las puertas a Chivas

Rumores apuntan a que el Pocho podría por fin fichar por el Guadalajara, algo que en el 2020 no se le pudo dar por motivos ya conocidos. Ante esta situación, respondió: "¿Qué pasará con mi futuro? No sé tampoco. La directiva es la que sabe, lo que sea mejor para ellos. Hoy a festejar con mi familia, no todas las veces se queda campeón".