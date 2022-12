El reconocido narrador tundió a Lionel Messi de principio a fin en la Copa del Mundo, incluso después de la consagración, y obtuvo un duro contraataque. Un ex miembro de TUDN y Univisión salió a liquidarlo y pedir su salida.

"Este tipo es una desgracia, haz algo ESPN": Ex TUDN pide el depido de Álvaro Morales

El Mundial de Qatar 2022 ha dejado muchísimos temas, aunque el principal de ellos ha estado en la consagración de la Selección Argentina como campeón del mundo por tercera vez en su historia. Lionel Messi, indiscutiblemente uno de los mejores futbolistas de la historia, ha logrado por fin levantar el tan ansiado trofeo. Aunque no ha estado excento de detractores, siendo Álvaro Morales el principal de ellos si de medios mexicanos se trata.

A pesar de haber sido el MVP del certamen con siete goles y tres asistencias más un gran nivel en todas las series, el Brujo se encargó de tundirlo de principio a fin, y tras la coronación decidió no achicarse. En uno de sus tantos Tweets, afirmó que La Pulga tiene una Copa América y un Mundial gracias a Ángel Di María y Emiliano Dibu Martínez.

"Gracias al Dibu y Di María, Mesissito tiene una Copa del Mundo y una Copa América. Aplausos para ellos dos, por favor", fue la ofensiva de Morales que inmediatamente despertó la ira de los fanáticos de Lio y mucho público en general. Incluso hubo gente vinculada a los medios que se encargaron de responderle.

"Hagan algo con Álvaro Morales, es una desgracia"

El ex trabajador de TUDN, Univisión y director del documental "Maradona: La muerte de Dios", Iván Kasanzew, recogió el Tweet y contraatacó a Álvaro Morales con un claro pedido de despido a sus empleadores. "Este tipo es una desgracia para nuestra profesión. Hagan algo, ESPN. No representa el mejor interés de la compañía”, disparó por sobre las palabras del narrador.

La reacción del ex de TUDN despertó varias respuestas, una de las más destacadas recordándole que el Dibu faltó el respeto a varios aficionados además de Kyllian Mbappé. Pero Kasanzew recordó que quienes deben dar el ejemplo desde lo discursivo son los trabajadores de los medios. "Lamentable lo de Emiliano, pero él no es un comunicador. La vara para nosotros siempre está mucho más alta", fue uno de los comentarios. Luego añadió que "Si eres un comunicador no debe insultar a un jugador y/o un país", además de que es “inaceptable para una cadena importante”.