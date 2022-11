Julio César Chávez contó más de una vez que pudo ser futbolista, pero terminó inclinándose luego por el boxeo y a la luz de la historia no se equivocó en su decisión. Pero ha sabido conservar también la pasión por el futbol y, como mexicano, seguido cada paso de El Tri en su camino a Qatar.

+ CREA TU PRONÓSTICO DEL MUNDIAL DE QATAR 2022 Y JUEGA CON LOS POSIBLES RESULTADOS DEL EVENTO DEPORTIVO MÁS IMPORTANTE DEL AÑO

"Como mexicano he seguido a la selección. A veces juega mal, luego más o menos, pero en los mundiales da el salto de calidad", opinó El César en una entrevista concedida a David Faitelson, dejando ver que a diferencia de muchos otros compatriotas confía en lo que México tenga una buena actuación en Qatar.

"No me gustaría que la Selección fracase. Me gustaría que pasemos al quinto partido. México va a competir en el Mundial, porque los mexicanos se crecen. Cuando tienen un rival complicado sacan la casta como los boxeadores", avisó el excampeón mundial de tres divisiones de peso diferentes e integrante del Salón de la Fama.

Si bien considera que al Tri le tocó un grupoi difícil en Qatar, con Argentina como mayor escollo, resaltó que puede dar la sorpresa incluso ante el seleccionado sudamericano, al que se enfrentará el 26 de noviembre. "México siempre compite en los Mundiales. Parece que no pasará a la siguiente ronda y le gana favoritos, se crecen en la adversidad".

+ AQUÍ: CALENDARIO COMPLETO DEL MUNDIAL DE QATAR 2022

Sus futbolistas mexicanos predilectos

Julio César Chávez hizo referencia a los futbolistas mexicanos que más le gustan y no mencionó a ninguno de los que estará en la lista de 26 convocados por Gerardo Martino. "Ha habido grandes futbolistas. Hugo (Sánchez), Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Chicharito. Los que han triunfado en Europa los respeto siempre", destacó.