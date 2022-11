La Selección Mexicana se encuentra a la vuelta de la esquina de su debut en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y Polonia será su primer sinodal en un encuentro que, sin lugar a dudas, marcará mucho de su rumbo en la justa que se celebrará en Medio Oriente debido a que Argentina parte como la gran favorita en el Grupo C.

Respecto a este encuentro, Miguel Herrera, quien estará como analista en Telemundo durante el certamen, platicó con Bolavip México acerca de las características del conjunto polaco como oponente y las condiciones que el Tricolor deberá establecer en el terreno de juego para aspirar a la victoria.

“A Polonia no le desagrada no tener la pelota, México va a tener la pelota seguramente. Polonia es un equipo que con su nuevo técnico se ha hecho muy sólido atrás; basa mucho su juego en la parte física, en la marca, estar bien juntos, cerrados, contragolpear, el balón parado, tener el mejor centro delantero que hay en el mundo (Robert Lewandowski), tienen gente muy rápida para desdoblar. México tendrá que ser muy oportuno, sin desesperarse, hacer recorrer la pelota, tener la posesión y cuando la tengas, ser contundente, este equipo si te da una oportunidad hay que meterla porque ellos no te van a perdonar. Ahí se va a basar que México pase a la siguiente fase”, expresó.

En las vísperas de este vital compromiso, Gerardo Martino tendrá que tomar importantes decisiones con respecto a los jugadores que saldrán como titulares en el Estadio 974 de Doha. Y es que en el equipo de en frente se encontrará un artillero de la categoría de Robert Lewandowski, por lo que la elección de los zagueros será fundamental.

ARAUJO Y MORENO DE CENTRALES

“Los cuatro tienen aptitudes para jugar, son muy buenos centrales, por algo los lleva Martino al Mundial. Yo, sin duda, creo que se ha inclinado por la experiencia de Moreno y como ha jugado en Europa Araujo y me parece que por ahí se podría inclinar. Creo que son los centrales que buscará porque Araujo ha jugado un rato en Europa, ha enfrentado a jugadores como Lewandowski y Moreno por la experiencia que tiene. Son dos tipos que para la velocidad y fortaleza que tiene Lewandowski por ahí se pueden ver lentos, pero Araujo es muy tiempista, Moreno tiene mucha experiencia y por ahí se puede definir. Quien decida está bien, Montes atraviesa por un buen momento, es un tipo de muy buen estado físico, en el balón aéreo puede ayudar mucho, tiene una muy buena zancada. El que menos ha jugado ha sido Johan (Vásquez), pero cuando lo hizo fue solvente. Por esto creo que puede pensar en esa primera dupla, para mi gusto y por lo que le he visto a Tata, no lo que yo pondría, es por lo que le he visto que creo que se inclinaría por ellos dos”, manifestó.

VE A FUNES MORI DE TITULAR

El gran debate en torno a la Selección Mexicana ha pasado por el centro delantero. La baja de Santiago Giménez provocó numerosas críticas a Gerardo Martino, quien se decantó por Raúl Jiménez, Henry Martín y Rogelio Funes Mori, este último, a decir del Piojo Herrera, con amplias posibilidades de ser titular el próximo martes, ya que aunque le gusta más el juego de Jiménez y ve en mejor forma a Henry, le dio peso al gusto que tiene el Tata por el Mellizo.

“Sin duda el que más me gusta es Raúl (Jiménez), pero no atraviesa un gran momento, tiene tres meses sin actividad. Pienso que se decidirá por Funes Mori, le tiene mucha confianza; más allá de que atraviesa un mejor momento Henry, él apostará por Funes Mori porque se lo lleva por la confianza que le tiene, piensa mucho en él y como Raúl no está en su mejor momento, creo que será Funes Mori. No descarto a Henry porque es el que mejor momento atraviesa de los tres; cerró muy bien con América, me parece que ha sido su mejor torneo desde que debutó en Primera División y viene en un gran momento. Por como lo veo y por llevar a Funes Mori, creo que le dará la estafeta”, terminó.