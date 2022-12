Dani Alves no es un indiscutible en la Selección de Brasil que participa en el Mundial Qatar 2022, pero de igual forma los aficionados de Pumas vienen siguiendo con detalle los movimientos de su único representante en el certamen.

Luego de las victorias contra Serbia y Suiza, Tite le dio la oportunidad a Alves para jugar todo el partido ante Camerún. El plan no salió de la mejor manera, pues el conjunto africano se impuso por 1-0 en el cierre del Grupo G.

A pesar de la derrota, el lateral de Pumas alcanzó una marca que agiganta aún más su leyenda en el futbol internacional: igualó a Roberto Carlos como el segundo jugador con más partidos disputados con Brasil (125).

"Roberto Carlos es un ídolo para mí. Un amigo que el fútbol me dio. Me identifico muchísimo con él. Compartimos momentos y sensaciones maravillosas (...) Poder igualar a un histórico del fútbol como él es importante. Que sigan otros alcanzándonos", dijo Alves.

Críticas por su convocatoria

Alves respondió hace unos días a los señalamientos y asegura que muchos lo critican por su actualidad a nivel de clubes. "Históricamente ha habido alguien que ha tenido que pagar la factura. Soy el único que no está en el once inicial. Si estuviera en el Barcelona no me estarían cuestionando".

