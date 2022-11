Si emocionalmente no era bueno llegar al Mundial con una derrota en el último partido amistoso de preparación, más incómodo es para la Selección de México es que ese traspié, 2-1 ante Suecia en el Estadio Municipal Montilivi, haya sido además el reflejo de una muy pobre producción futbolística.

+ CREA TU PRONÓSTICO DEL MUNDIAL DE QATAR 2022 Y JUEGA CON LOS POSIBLES RESULTADOS DEL EVENTO DEPORTIVO MÁS IMPORTANTE DEL AÑO

El Tri mostró desacomples defensivos preocupantes a estas alturas, corroboró que Raúl Jiménez no está todavía en ritmo para la máxima competencia y tuvo por momentos una desesperante pasividad cuando controló el balón. Fue una prueba, sí. La última. Pero no corregir rápido esos errores puede costar un regreso demasiado rápido a casa y lo saben tanto los jugadores como el cuerpo técnico.

Por todo ello, las sensaciones de la plantilla estuvieron lejos de ser las mejores a la hora de emprender vuelo a Qatar. "Además de salir con esta derrota, vimos en los jugadores molestia, incomodidad, frustración, encabronamiento, con el perdón de la palabra. La Selección Mexicana va a dormir con muchísimas dudas. Esto es lo que no necesitaba”, expresó Rubén Rodríguez, periodista de Fox Sports que ha seguido toda la pretemporada de El Tri desde Girona.

“La selección se echó más incertidumbre, más dudas; me parece que este cuadro se lleva a casa algo que no necesitaba: presión e incertidumbre de cómo está jugando. Todo eso está más en duda. Esta selección no está generando lo que el aficionado está habituado a dar. Martino tiene una chambota. Me parece que los dos últimos se fueron al traste", agregó.

+ AQUÍ: CALENDARIO COMPLETO DEL MUNDIAL DE QATAR 2022

¿Cómo es el viaje de México a Qatar?

Según avanzó Miguel Rodríguez en la noche del miércoles, la Selección Mexicana durmió en Girona para ya desde este jueves partir con rumbo a Qatar. “México viajará a Doha en vuelo chárter, con poco más de 70 elementos; llegará el viernes a dormir y sábado, primer entrenamiento. Por reglamento, es entrenamiento abierto", adelantó.