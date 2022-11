Llegó la Copa del Mundo de Qatar 2022, la cual tiene a la Selección Mexicana de Futbol a la expectativa de poder avanzar en el complicado Grupo C, donde enfrenta a Argentina, Polonia y Arabia Saudita. Sin embargo, aún queda latente el dolor y la polémica por aquella acción del Mundial 2014.

En aquel certamen realizado en Brasil, el Tri estuvo muy cerca de llegar al ansiado quinto partido, pero Holanda se encargó de sepultar sus ilusiones, aunque con una jugada muy discutida. Aquel penalti que le sancionaron a Rafa Márquez contra Arjen Robben, que Jan Huntelaar se encargó de transformar en el 2 a 1 definitivo.

Ocho años y medio después apareció para hablar otro de los protagonistas de aquel recordado partido. Se trata de Wesley Sneijder, autor del tanto del empate para el entonces combinado holandés, quien fue abordado por un aficionado del Tri en pleno Doha, capital de Qatar. Y no se guardó nada.

VIDEO: Sneijder admite que "no era penal"

"¿Si era penal?", le preguntó este fanático al exmediocampista en el contexto de un restaurante. Sin dudarlo, Sneijder respondió: "No, no era penal, qué quieres que haga... El árbitro...". Ya no queda ninguna duda.

