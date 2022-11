La polémica continúa tras la derrota de la Selección Mexicana frente a Argentina, por la segunda jornada del Grupo C en Qatar 2022, aunque no precisamente por una cuestión futbolística. Y es que Canelo Álvarez se hizo eco de un video que se viralizó en redes sociales, donde Lionel Messi "patea" la camiseta del Tri.

El astro argentino fue criticado por un sector del público mexicano, e incluso un boxeador del prestigio de Canelo Álvarez no se tomó nada bien las imagenes y cargó contra Messi en una serie de tweets.

En defensa del capitán argentino salió su gran amigo, Sergio Agüero, quien ha intercambiado mensajes de admiración con Canelo. Sin embargo, ahora el que se sumó fue Cesc Fábregas, campeón del mundo con España y gran amigo de Lionel Messi, con el que compartió en Barcelona.

Fábregas citó el tweet original de Canelo y replicó: "Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. TODAS las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante", escribió.

El mensaje de Canelo

En su cuenta de Twitter, el boxeador tapatío despotricó contra el verdugo del Tri en su última presentación: "¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? ¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre. Así como respeto, Argentina tiene que respetar a México. No hablo del país, hablo de Messi por su mamada que hizo".

