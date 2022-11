Si bien la Selección Mexicana puede dejar a Arabia Saudita eliminada del Mundial de Qatar en caso de derrotarla este miércoles en el Estadio Iconic de Lusail, único resultado que le sirve para tener una oportunidad de clasificar a octavos de final, lo cierto es que en las dos jornadas que se llevan disputadas el equipo árabe ha mostrado un meor funcionamiento que el dirigido por Gerardo Martino.

Lejos de llevar calma a los aficionados del Tri, el periodista Miguel Rodríguez, que ha seguido de cerca al seleccionado mexicano desde su preparación en Girona, opinó en Fox Sports que no sobran los argumentos para pensar que va a a conseguir esa victoria ante el equipo dirigido por Hervé Renard.

Entendiendo que la Selección Mexicana necesita no solo de una victoria sino además de una buena diferencia de goles para tener más posibilidades de acceder a octavos de final, el periodista expresó: "Con todo respeto yo no creo que México golee, si en cuatro partidos (mundialistas) no hubo un solo gol. No sé si Argentina y Polonia le van a echar la manita, pero yo no veo cómo o cuáles sean las armas que pueda tener para derrotar a Arabia".

Según Rubén Rodríguez, Arabia Saudita ha mostrado un gran rendimiento en sus dos primeras presentaciones, más allá de haber perdido en su última presentación ante Polonia. "Para mí Arabia, futbolísticamente, ha sido el mejor equipo del grupo. No mereció perder ante Polonia", dijo.

Y concluyó: "Futbolísticamente es un equipo bien armadito. Cuidado con la velocidad, con los contragolpes y cómo juegan colectivamente. El técnico francés realmente ha puesto a jugar a su equipo árabe".

