Entre los 26 futbolistas que integran la lista final que el director técnico Gerardo el Tata Martino definió para que la selección mexicana participe en la Copa del Mundo Qatar 2022 hay uno que está llamado a ser la figura, se trata de un jugador de la ofensiva: Hirving el Chucky Lozano.

Antes de integrarse de lleno a la selección mexicana para jugar la Copa del Mundo Qatar 2022, Hirving el Chucky Lozano alcanzó un gran momento con su club, el Napoli con el director técnico Luciano Spalletti, en el que ha contribuido a colocarse en el liderato de la temporada 2022-23 del futbol italiano.

Ante el buen momento que dejó en pausa con el con su club, Hirving el Chucky Lozano compartió que se siente cómodo en su cuarta temporada en el futbol italiano: "La gente siempre me ha tratado muy bien, fuera de la cancha me ha respetado, siempre me animan, eso lo agradezco mucho a los fans del Napoli. Las cosas se darán, como todo jugador, uno quiere meter gol, poner asistencias y bueno, ojalá vengan cosas importantes".

En entrevista con TUDN,Hirving el Chucky Lozano también comentó la importancia de llegar al PSV en su primera experiencia en el futbol europeo: "Llegar al PSV fue muy complicado, con hijos y familia es muy complicado, porque cambias de escuela, casa, de todo. De país, de cultura de estar fuera de tu país, cuando en tu país te tratan de la mejor manera, está tu familia, tus amigos, todo, y venirte solo a otro país al otro lado del mundo es complicado, pero hemos tratado de manejarlo de la mejor manera, adaptándolo de la mejor manera y creo que vamos bien.

El mensaje del Chucky a Polonia, Argentina y Arabia Saudita

Con el prestigio que ganó en la Copa del Mundo Rusia 2018 por el gol que le anotó a Alemania, Hirving el Chucky Lozano se definió de cara a los partidos de la selección mexicana en Qatar 2022 contra Polonia, Argentina y Arabia Saudita: "En campo soy un jugador que me entrego al máximo siempre en cada partido, trato de dar mi máximo siempre encada pelota, en cada jugada y bueno, me gusta ganar siempre".